Por: CENET

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inDrive ha anunciado la designación de Juan Sebastián Uribe como su nuevo Country Manager para Colombia, con la tarea de supervisar la operación nacional, liderar la estrategia de crecimiento y consolidar el valor agregado que la compañía ofrece en el mercado colombiano. Esta decisión llega en un momento estratégico para la industria, según declaraciones de Uribe, quien asume el desafío motivado por la oportunidad de aportar su experiencia en diferentes sectores, específicamente en aviación y comercio electrónico.

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Juan Sebastián Uribe es ingeniero industrial graduado de la Universidad de los Andes y posee un Executive MBA del Inalde Business School. A lo largo de más de 13 años, ha focalizado su carrera profesional en el desarrollo de estrategias comerciales, transformación digital y gestión de marketplaces —es decir, plataformas de intercambio donde se conectan compradores y vendedores— especialmente en áreas de tecnología, comercio electrónico y aviación. Antes de asumir el liderazgo en inDrive, Uribe trabajó durante siete años y medio en Mercado Libre, donde encabezó el desarrollo del marketplace vehicular y la marca TuCarro para Colombia. También se desempeñó en cargos directivos en LATAM Airlines, lo que refuerza su perfil multidisciplinario enfocado en conectar personas y crear entornos de confianza y beneficio mutuo.

De acuerdo con inDrive, Colombia se perfila como una de las operaciones más activas de la empresa en América Latina. La compañía se encuentra en pleno proceso de consolidar diferentes unidades de negocio dentro de su modelo denominado SuperApp, con líneas como Movilidad Urbana, inDrive Entregas, inDrive Ciudad a Ciudad e inDrive Money. Esta expansión busca atender no solo a las ciudades principales sino también fortalecer el liderazgo en regiones, bajo el liderazgo de Uribe.

En el contexto de Bogotá, uno de los avances recientes destacados por la plataforma es la alianza estratégica con RTaxi, que ha permitido integrar a más de 3.000 taxistas al sistema de inDrive. Asimismo, la compañía apuesta fuerte por la seguridad y la confianza, implementando herramientas tecnológicas como una nueva función de grabación de audio cifrada directamente en la aplicación, verificación de antecedentes mediante Truora, respuesta operativa con la empresa Hunter y coordinación estrecha con las autoridades.

Todo este enfoque, potenciado por la llegada de Uribe, apunta a afianzar la operación de inDrive en Colombia, con un énfasis claro en el uso de la tecnología, el análisis de datos y la creación de soluciones que impacten tanto la movilidad como la seguridad y la inclusión financiera.

¿Quién es Juan Sebastián Uribe, nuevo Country Manager de inDrive en Colombia?

Juan Sebastián Uribe es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes y cuenta con un Executive MBA del Inalde Business School. Con más de 13 años de experiencia en transformación digital y estrategias comerciales en sectores diversos como tecnología y aviación, Uribe ha ocupado cargos destacados en Mercado Libre y LATAM Airlines antes de asumir el liderazgo de inDrive en Colombia.

¿Cuáles son las nuevas estrategias de inDrive en Colombia bajo el liderazgo de Juan Sebastián Uribe?

Bajo el mando de Uribe, inDrive se enfocará en la consolidación de su modelo SuperApp con unidades como movilidad urbana y entregas, la expansión en ciudades principales y regiones, y la implementación de nuevas herramientas tecnológicas de seguridad y confianza, como la grabación de audio cifrada y verificaciones de antecedentes, todo orientado a fortalecer la seguridad y la inclusión financiera de sus usuarios en Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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