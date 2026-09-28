Comprar un MacBook en 2026 implica elegir entre varias opciones con características y precios diferentes. Apple tiene actualmente en su catálogo el MacBook Neo con chip A18 Pro, el MacBook Air con chip M5 y el MacBook Pro con chips M5, M5 Pro y M5 Max. Por eso, no necesariamente el modelo más potente es el que más le conviene a todos los usuarios.

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La elección depende principalmente del tipo de trabajo que se vaya a hacer, cuánto almacenamiento se necesita y qué tan importante es la portabilidad.

MacBook Neo: una opción para tareas básicas

El MacBook Neo es actualmente la alternativa de entrada de la familia MacBook. Cuenta con el chip A18 Pro, una pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas, 8 GB de memoria unificada y 256 GB de almacenamiento inicial.

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Por sus características, puede ser una alternativa para personas que necesitan un computador principalmente para navegar por internet, estudiar, utilizar aplicaciones de oficina, hacer videollamadas, consumir contenido y realizar otras tareas cotidianas.

También puede ser una opción para quienes quieren entrar al ecosistema Mac sin necesitar el rendimiento de un MacBook Air o un MacBook Pro.

Sin embargo, quienes trabajen constantemente con edición de video, fotografía, programación exigente u otras tareas pesadas deberían mirar los modelos con chips de la familia M.

MacBook Air M5: una opción equilibrada para la mayoría

El MacBook Air con chip M5 es uno de los modelos más versátiles de la línea actual. Está disponible con pantalla de 13,6 o 15,3 pulgadas y parte de 16 GB de memoria unificada y 512 GB de almacenamiento.

Apple también señala que incorpora una cámara Center Stage de 12 megapíxeles, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, dos puertos Thunderbolt 4 y una autonomía de hasta 18 horas. Además, puede conectarse a dos monitores externos.

Esto hace que el MacBook Air M5 sea una alternativa especialmente interesante para estudiantes, periodistas, trabajadores de oficina, creadores de contenido y profesionales que necesiten un computador portátil para trabajar durante varias horas.

El modelo de 13 pulgadas tiene como principal ventaja la portabilidad. En cambio, el de 15 pulgadas ofrece una pantalla más grande, algo que puede resultar útil para trabajar con varias ventanas al mismo tiempo.

Otro punto importante es que el MacBook Air no tiene ventilador, por lo que funciona de manera silenciosa.

MacBook Pro de 14 pulgadas con M5: para quienes necesitan más

El MacBook Pro de 14 pulgadas con chip M5 está dirigido a usuarios que necesitan un nivel de rendimiento superior al del Air para determinados trabajos.

Apple lo ofrece con CPU de 10 núcleos, GPU de 10 núcleos y hasta 32 GB de memoria unificada. También incorpora una pantalla Liquid Retina XDR con hasta 1.600 nits de brillo máximo HDR y puede alcanzar hasta 24 horas de batería, según Apple.

Además, el Pro tiene una mayor variedad de conexiones que el Air, algo que puede ser importante para profesionales que trabajan con diferentes accesorios y dispositivos.

Para una persona que solamente utiliza Word, Excel, navegación, correo, videollamadas y plataformas de entretenimiento, sus características pueden ser más de lo necesario. En cambio, puede tener más sentido para quienes trabajan habitualmente con fotografía, video, programación u otras aplicaciones que demandan mayor rendimiento.

MacBook Pro con M5 Pro: pensado para trabajos profesionales exigentes

El siguiente escalón es el MacBook Pro con M5 Pro, disponible en versiones de 14 y 16 pulgadas.

Apple indica que este chip puede tener hasta 18 núcleos de CPU, hasta 20 núcleos de GPU y hasta 64 GB de memoria unificada. También parte de 1 TB o 2 TB de almacenamiento, dependiendo de la configuración.

Este equipo está pensado para personas que trabajan con tareas particularmente exigentes, como edición de varias secuencias de video, renderización 3D, programación y otros flujos profesionales que necesitan bastante capacidad de procesamiento.

En otras palabras, no es necesario comprar un MacBook Pro M5 Pro solamente por querer un computador rápido. Su mayor sentido está en quienes realmente pueden aprovechar ese rendimiento.

MacBook Pro con M5 Max: para cargas de trabajo todavía más pesadas

El M5 Max ocupa la parte más alta de la familia MacBook Pro. Apple lo ofrece en modelos de 14 y 16 pulgadas y lo orienta a trabajos profesionales que requieren un uso intensivo del procesador y los gráficos.

Entre los usos mencionados por Apple están los efectos visuales, la animación 3D, la posproducción de video 8K y el trabajo con modelos de inteligencia artificial directamente en el computador.

Por eso, es un equipo dirigido principalmente a profesionales que trabajan con este tipo de proyectos. Para tareas cotidianas, comprar una configuración de este nivel no necesariamente aporta una diferencia que el usuario común vaya a aprovechar.

Entonces, ¿qué MacBook comprar en 2026?

Para estudiar y tareas básicas: el MacBook Neo puede cubrir las necesidades de quienes buscan un equipo para actividades cotidianas y no necesitan grandes cantidades de almacenamiento o potencia.

Para trabajar, estudiar y tener un computador versátil: el MacBook Air M5 ofrece una combinación de rendimiento, autonomía, almacenamiento y portabilidad. Sus 16 GB de memoria y 512 GB de almacenamiento inicial también lo convierten en una alternativa que puede durar varios años sin necesidad de ampliar esas capacidades desde el comienzo.

Para profesionales que necesitan más rendimiento: el MacBook Pro de 14 pulgadas con M5 incorpora una pantalla más avanzada, más opciones de conectividad y mayor capacidad de configuración.

Para edición de video, 3D y trabajos profesionales pesados: los MacBook Pro con M5 Pro son las opciones destinadas a este tipo de cargas de trabajo.

Para los trabajos profesionales más exigentes: el M5 Max está pensado para usuarios que realmente necesitan una gran capacidad gráfica y de procesamiento.

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