Por: El Espectador

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Este viernes 25 de septiembre de 2026 se publicó oficialmente EA Sports FC 27, la más reciente entrega del simulador de fútbol desarrollado por Electronic Arts, que viene a continuar la franquicia anteriormente conocida como FIFA. El título no solo mantiene el interés de los fanáticos habituales, sino que, como sucedió también en ediciones anteriores, se ofreció acceso anticipado desde el 18 de septiembre, permitiendo que algunos jugadores seleccionados, creadores de contenido y medios especializados pudieran experimentar sus novedades y compartir impresiones preliminares. Según información de El Espectador, aún se espera una reseña oficial sobre esta nueva versión.

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Uno de los aspectos resaltados de esta publicación es su disponibilidad en una amplia variedad de plataformas. EA Sports FC 27 puede jugarse en consolas de octava generación (PlayStation 4 y Xbox One), novena generación (PlayStation 5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch), décima generación (Nintendo Switch 2) y en computador personal. No obstante, es importante que los usuarios de PS4, Xbox One y la primera Nintendo Switch tengan en cuenta que la experiencia del juego puede estar limitada respecto a otras versiones más recientes. Para quienes prefieren jugar en PC, la compra puede realizarse a través de la aplicación de la propia EA, así como en las tiendas virtuales Steam y Epic Games Store, dependiendo la calidad gráfica y de movimiento de cada equipo del rendimiento del computador que se utilice.

Entre las novedades más importantes del título se encuentra The Grounds, un modo de juego en línea que "simula" un universo abierto en el que cada usuario puede operar con su propio avatar digital. Esta modalidad da la oportunidad de adquirir productos oficiales de marcas reconocidas como Adidas y Nike, así como participar en equipos de fútbol conformados por jugadores de diversas partes del mundo, en partidos de 5 contra 5 o 11 contra 11. Asimismo, figuran mentores destacados como Kylian Mbappé, Paulo Dybala y Alex Hunter, quienes sirven como guías para los usuarios que quieren sacar el máximo provecho de esta experiencia social y deportiva.

Otra innovación relevante es el regreso de la Liga MX de México, trayendo los 18 equipos licenciados con sus uniformes y futbolistas para disputar los torneos Apertura y Clausura, aunque, de acuerdo con la información consultada, ningún estadio real mexicano está presente, incluido el Estadio Azteca.

Electronic Arts también presentó EA Sports FC 27 Lite, una versión gratuita y recortada, disponible exclusivamente en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC. Esta edición permite disputar partidos y guardar el progreso, aunque limita modos como Carrera y The Grounds.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué plataformas se puede jugar EA Sports FC 27?

EA Sports FC 27 puede disfrutarse en consolas de octava, novena y décima generación, así como en computador personal. La experiencia varía dependiendo de la potencia del dispositivo, especialmente en consolas de generaciones anteriores, donde algunas funcionalidades y calidad gráfica pueden verse restringidas.

¿Cuál es la principal novedad del modo The Grounds en EA Sports FC 27?

The Grounds es el nuevo modo de juego en línea que ofrece un universo abierto, permitiendo a cada usuario crear un avatar, interactuar con otros jugadores y participar en desafíos futbolísticos. Además, introduce elementos sociales y de personalización, como la compra de artículos y el acceso a mentores destacados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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