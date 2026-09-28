Por: Noticiero 90 minutos

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El pronóstico del clima representa una de las aplicaciones más sofisticadas de la ciencia y la tecnología moderna. Esta herramienta permite a la sociedad anticipar el comportamiento de la atmósfera gracias a un detallado proceso que combina observación global, análisis de datos y modelación numérica. Según información detallada por el portal 90minutos.co, el proceso se inicia con la recolección exhaustiva de datos meteorológicos por medio de una red internacional que incluye estaciones terrestres, boyas en los océanos, aviones comerciales y globos sonda, que alcanzan alturas en la estratosfera. Además, los satélites meteorológicos juegan un papel clave al proporcionar imágenes constantes de los sistemas nubosos mundiales, mientras que los radares ubicados en tierra rastrean en tiempo real la evolución de las lluvias.

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Estos millones de datos, que abarcan variables como temperatura, presión atmosférica, humedad y velocidad del viento, constituyen la base sobre la cual los expertos pueden ofrecer pronósticos certeros. Una vez recogida esta información, se envía a centros de análisis internacionales que cuentan con supercomputadoras. Estas máquinas están equipadas con programas llamados modelos numéricos de predicción, los cuales simulan el futuro comportamiento de las masas de aire utilizando leyes de la física y de la termodinámica. Un aspecto destacado de este método es la división de la atmósfera en una especie de rejilla tridimensional, donde cada pequeño segmento es analizado para proyectar minuto a minuto cómo se transformarán las condiciones climáticas próximas.

En cuanto al clima específico para este lunes en la ciudad de Cali, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) compartió su pronóstico: se prevén cielos que varían de parcialmente nublados a nublados, con lluvias ligeras a moderadas durante la mañana, seguidas de tiempo seco por la tarde y, nuevamente, lloviznas ligeras en la noche. De acuerdo con la CVC, la entrada de humedad proveniente del oriente del país mantendrá la influencia atmosférica, incrementando el potencial de precipitaciones, aunque se estima que durante el día este potencial será medio-bajo, disminuyendo aún más para el día siguiente.

¿Cómo se obtiene el pronóstico del clima según la CVC?

La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) utiliza datos recolectados por diversas fuentes tecnológicas, entre ellas estaciones meteorológicas, satélites y radares. Estos datos son procesados en centros especializados donde se aplican modelos numéricos avanzados, siguiendo estrictamente principios físicos que permiten proyectar el comportamiento atmosférico localmente.

¿Qué significa un modelo numérico de predicción del clima?

Un modelo numérico de predicción del clima es un programa informático que emplea ecuaciones matemáticas basadas en leyes de la física y la termodinámica para simular y prever los cambios de la atmósfera en el tiempo y el espacio. Este sistema divide la atmósfera en pequeñas partes, analizando cómo varían las condiciones en cada una para ofrecer pronósticos precisos y detallados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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