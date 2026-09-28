Por: El Espectador

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El lunes se llevó a cabo con éxito el vuelo de prueba número 14 de Starship, la nave de SpaceX, compañía fundada por Elon Musk, que tiene entre sus principales objetivos llevar una misión tripulada a Marte. El evento se desarrolló desde la Starbase, ubicada en Texas, Estados Unidos. La puesta en marcha de esta misión inició a las 7:15 a.m., según la información proporcionada, y aproximadamente a las 7:50 a.m. la nave fue lanzada con el propósito de alcanzar por primera vez la órbita terrestre.

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Durante el lanzamiento, como ha sido costumbre en SpaceX, el cohete lanzador efectuó un aterrizaje controlado en el mar mientras la nave principal, Starship, siguió su viaje hacia el espacio. De acuerdo con lo compartido por SpaceX en sus redes sociales, "los motores Raptor de Starship se encienden durante la separación de etapas en caliente. Super Heavy regresa a toda velocidad hacia su lugar de amerizaje en el Golfo de América (Golfo de México)". Este tipo de maniobras, caracterizadas por la reutilización de componentes y el descenso controlado en el agua, forman parte de la estrategia de la empresa para hacer más eficiente y sostenible el acceso al espacio.

Uno de los hitos clave de esta misión fue el transporte y despliegue de 26 satélites de la compañía Starlink, también propiedad de Elon Musk. Starlink busca ofrecer cobertura de internet satelital en todo el mundo, y el envío de estos dispositivos resulta fundamental para ampliar dicha conectividad. Alrededor de las 8:00 a.m., SpaceX informó sobre el éxito de la maniobra de ascenso y la transición de Starship a una trayectoria suborbital, mientras los equipos de control verificaban los sistemas antes de proceder a la órbita, que sería de 275 kilómetros alrededor de la Tierra. Posteriormente, inició el proceso de despliegue y conexión individual de los satélites, actividad que duró cerca de 30 minutos.

Tras cumplir con el despliegue, comenzó el retorno de Starship a la Tierra. Según lo expuesto por SpaceX, "los equipos de vuelo desorbitarán la Starship de forma segura y la llevarán a nuestra zona previamente autorizada del Océano Pacífico después de 3 horas en órbita". Además de poner satélites en el espacio, estos vuelos sirven para recopilar información técnica esencial, perfeccionar procesos de despegue y amerizaje, y evaluar el comportamiento de la nave en vuelos más prolongados.

Starship es descrita por SpaceX como el sistema de transporte espacial más grande y potente creado hasta ahora. Mide 124 metros de alto por 9 de diámetro y es capaz de trasladar más de 100 toneladas métricas a la órbita en modalidad totalmente reutilizable, aspecto crucial para futuras misiones lunares o marcianas. La misión finalizó con un amerizaje exitoso cerca de las 11:00 a.m.

¿Para qué sirve la nave Starship de SpaceX?

Según la información proporcionada por SpaceX, la nave Starship está diseñada como un sistema de transporte reutilizable capaz de llevar tanto tripulación como carga a la órbita terrestre, la Luna, Marte y otros destinos espaciales. Su desarrollo apunta a facilitar misiones espaciales comerciales y científicas, así como el envío de satélites y eventualmente, la exploración humana de otros planetas.

¿Cómo funciona el sistema de reutilización de Starship y qué ventajas tiene?

El sistema de reutilización de Starship consiste en el aterrizaje controlado tanto del cohete lanzador como de la propia nave tras completar sus tareas en el espacio. Esto permite que los componentes principales sean recuperados y utilizados en futuras misiones, reduciendo considerablemente los costos de lanzamiento y contribuyendo a una mayor sostenibilidad en las operaciones espaciales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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