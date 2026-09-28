Durante mucho tiempo pensé que un estabilizador para celular era uno de esos accesorios que solo necesitaban los creadores de contenido o las personas que se dedican profesionalmente a grabar videos. Si el teléfono ya tiene una buena cámara, ¿para qué llevar otro dispositivo?

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La respuesta aparece cuando se intenta grabar mientras se camina, seguir a una persona en movimiento o simplemente conseguir una toma más estable. En esos casos, sostener el celular con la mano puede hacer que el video tenga movimientos que no siempre se quieren mostrar.

Ahí es donde un dispositivo como el COMITOK L7C Pro busca convertirse en una herramienta práctica para quienes quieren mejorar sus grabaciones sin tener que cargar con equipos profesionales.

Por un precio de 99.296 pesos, y con envío gratis a Colombia, este estabilizador utiliza un sistema de 3 ejes, diseñado para reducir los movimientos del teléfono y conseguir tomas más suaves.

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La propuesta puede ser especialmente interesante para quienes graban viajes, reuniones familiares, recorridos, videos para redes sociales o contenido para plataformas como TikTok, Instagram y YouTube.

Un estabilizador pensado para grabar sin complicarse

Uno de los puntos que más llama la atención del COMITOK L7C Pro es que no requiere un proceso de nivelación antes de comenzar a utilizarlo. De acuerdo con las características del producto, basta con desplegarlo y ajustar el teléfono para comenzar a grabar.

Además, cuenta con seguimiento inteligente mediante la aplicación de COMITOK. El sistema permite utilizar funciones de seguimiento facial y seguimiento de objetos, de manera que el teléfono pueda mantener centrado al sujeto durante la grabación.

También incorpora controles mediante gestos, una característica pensada para controlar algunas funciones sin tener que estar tocando constantemente el teléfono.

Entre las características destacadas están:

Estabilización de 3 ejes para teléfonos inteligentes.

Seguimiento facial y de objetos mediante inteligencia artificial.

Controles por gestos.

Diseño plegable para facilitar su transporte.

Peso aproximado de 0,8 libras, equivalente a unos 363 gramos.

No requiere nivelación antes de comenzar a grabar.

Compatibilidad con teléfonos iPhone y Android de menos de 7 pulgadas.

Soporta teléfonos de hasta 0,62 libras, unos 281 gramos.

Batería de 2.600 mAh.

Tiempo de carga indicado de aproximadamente 80 minutos.

Aplicación compatible con dispositivos Apple y Android.

Funciones adicionales como panorama, cámara lenta, lapso de tiempo, Inception y Dolly Zoom.

También está pensado para llevarlo de viaje

Otro detalle que puede marcar la diferencia para quienes no quieren cargar con demasiados accesorios es su diseño plegable. Cuando está cerrado, el COMITOK L7C Pro mide aproximadamente 6 x 4,3 x 1,8 pulgadas, mientras que desplegado alcanza unas dimensiones de 10,2 x 5,1 x 3,5 pulgadas.

La idea es que pueda guardarse en una mochila o bolso y transportarse sin ocupar demasiado espacio. Esto puede resultar útil para viajes, caminatas o simplemente para tenerlo a la mano cuando aparezca una oportunidad para grabar.

Una aplicación para aprovechar sus funciones

El COMITOK L7C Pro no se limita a estabilizar el teléfono. Parte de sus funciones adicionales dependen de la aplicación que acompaña al dispositivo.

Según la descripción del producto, la aplicación permite acceder a diferentes herramientas para crear videos con distintos estilos. Entre ellas aparecen el seguimiento, panorama, cámara lenta, lapso de tiempo, Inception y Dolly Zoom.

Esto puede ampliar las posibilidades para alguien que normalmente utiliza únicamente la aplicación de cámara del teléfono y quiere experimentar con otro tipo de tomas.

El estabilizador incorpora una batería de 2.600 mAh y puede cargarse completamente en unos 80 minutos. Aunque la descripción del producto no especifica una cantidad concreta de horas de autonomía, sí destaca su batería de gran capacidad como una de sus características para sesiones prolongadas de grabación.

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