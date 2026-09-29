Por: Caracol TV

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Colombia vivió en abril de 2023 un momento significativo para su desarrollo científico y tecnológico con el lanzamiento del FACSAT-2 Chiribiquete, el segundo satélite espacial del país. Con una inversión pública cercana a los 4.000 millones de pesos, este satélite fue dotado con cámaras hiperespectrales, una tecnología avanzada destinada a monitorear el territorio nacional, prevenir desastres naturales y detectar problemáticas como la deforestación y la minería ilegal. Según reportó El Tiempo, en el momento de su puesta en órbita, las autoridades oficiales proyectaron que el FACSAT-2 tendría una duración mínima de cinco años en funcionamiento, e incluso una posible permanencia en el espacio de hasta quince años.

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Sin embargo, la misión concluyó de manera anticipada el 27 de octubre de 2025, cuando el satélite se desintegró en la atmósfera tras operar solo durante treinta meses. La causa de esta caída prematura se esclareció en entrevista con Noticias Caracol gracias a Santiago Vargas, astrofísico e investigador del Observatorio Astronómico Nacional (OAN). Vargas aclaró que el dispositivo no sufrió fallas técnicas o de fabricación, sino que la planeación orbital ignoró el impacto de la actividad solar y el llamado clima espacial. Durante el tiempo en que el FACSAT-2 estuvo en órbita, el Sol enfrentó una fase de alta actividad, con tormentas solares significativas como la de mayo de 2024. Esta circunstancia generó una expansión de la atmósfera superior terrestre. Dado que el satélite orbitaba en una franja baja —entre 300 y 500 kilómetros de altitud— y no contaba con sistema de propulsión propio para hacer correcciones, sufrió constantemente el impacto del arrastre atmosférico, acelerando su descenso hasta desintegrarse.

El profesor Vargas argumentó que las proyecciones de las autoridades sobre la vida útil no consideraron rigurosamente las variables científicas. “El satélite no falló. Realmente, no se tuvo en cuenta el Sol”, expresó el investigador, señalando la importancia de contemplar todos los parámetros relevantes para asegurar el éxito de una misión espacial. Asimismo, señaló una falta de transparencia institucional. La Fuerza Aeroespacial Colombiana monitoreaba la disminución de altura de la nave y, aunque tenía conocimiento de la situación, no emitió información pública respecto a la pérdida del satélite. Según Vargas, descubrió la destrucción de la nave casi por azar, al buscar imágenes tras un fuerte sismo en Chocó y el Valle del Cauca, y no hallarlas disponibles. Además, cuestionó que se siguiera mencionando el satélite en eventos científicos como si continuara operativo. El investigador subrayó la urgencia de aprender de estos errores para la futura misión FACSAT-3 e invitó a que los estudios de expertos en clima espacial sean tenidos en cuenta desde las etapas iniciales.

¿Por qué Colombia perdió el satélite FACSAT-2 antes de lo previsto?

Colombia perdió el satélite FACSAT-2 de forma anticipada debido a que se ignoró el efecto de la actividad solar y el clima espacial en la órbita baja donde fue colocado. Según el astrofísico Santiago Vargas, tormentas solares intensas hicieron que la atmósfera superior se expandiera, provocando mayor arrastre sobre el satélite y acelerando su caída. El satélite carecía de propulsión para corregir su altura, lo que impidió prolongar su vida útil.

¿Qué significa el clima espacial y cómo afectó al FACSAT-2?

El clima espacial hace referencia a las condiciones físicas relacionadas con la actividad solar y sus efectos en el entorno espacial cercano a la Tierra, como tormentas solares y variaciones del viento solar. En el caso del FACSAT-2, un clima espacial adverso, marcado por tormentas solares, aumentó la densidad de la atmósfera superior, afectando la órbita y acelerando el descenso del satélite hasta su desintegración.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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