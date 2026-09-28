Por: EL PILON SA

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EL PILÓN ha experimentado una transformación significativa en sus 32 años de historia, adaptando su reconocido sello de objetividad y veracidad a la era digital. Inicialmente, las redes sociales surgieron con el propósito de conectar personas; sin embargo, con el paso del tiempo, se han transformado en un canal fundamental para la labor periodística, permitiendo la difusión de información en tiempo real. De acuerdo con información proporcionada por EL PILÓN, durante los últimos dos años, el medio sumó 574.880 seguidores en sus distintas plataformas digitales, lo que representa un aumento del 68 % y sitúa su comunidad virtual cerca de los 1,9 millones de usuarios. Este ritmo de crecimiento constante subraya la vigencia y relevancia de la marca en la región.

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Entre las plataformas sociales, Facebook se posicionó claramente como el principal motor digital del diario. Según los datos recogidos, la página oficial de EL PILÓN alcanzó 589.138 seguidores al cierre de agosto de 2026 y registró un alcance mensual que superó los 11,9 millones de usuarios, cifra que representa el 60 % de los nuevos lectores digitales. Por otro lado, Instagram también mostró un desempeño notable, fortaleciendo su presencia durante el último año y sumando 359.803 seguidores, junto con un alcance de más de 8,8 millones de usuarios en agosto. Esto confirma que Instagram continúa siendo una opción preferida para aquellos que buscan información rápida y visual.

Una de las grandes novedades fue el canal de difusión en WhatsApp, que cuadruplicó su audiencia en solo ocho meses; pasó de 3.801 seguidores en diciembre de 2025 a 15.728 en agosto de 2026. Este crecimiento acelerado posiciona a WhatsApp como un espacio estratégico para entregar noticias directamente a los usuarios. Asimismo, TikTok consolidó su aporte dentro de la estrategia de videos cortos, registrando 147.187 seguidores e impulsos notables, como el aumento de 10.000 usuarios en agosto de 2026. Telegram, aunque posee una comunidad más reducida, triplicó su número de suscriptores y llegó a 5.652 interesados.

En cuanto a plataformas más tradicionales, X y YouTube mantienen una presencia estable, con 153.716 y 26.133 seguidores respectivamente, reforzando la estrategia multiplataforma. Por último, el portal web del medio evidenció una recuperación significativa después de ciertos ajustes en el tráfico ocurridos en 2025. En agosto de 2026 superó las 1,5 millones de visitas y registró más de 3,8 millones de eventos, lo que comprueba que los lectores del Cesar siguen encontrando en EL PILÓN el espacio ideal para el análisis y la profundidad informativa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ha crecido EL PILÓN en sus redes sociales durante los últimos dos años?

De acuerdo con la información de EL PILÓN, el crecimiento de sus redes sociales ha sido constante y significativo. En dos años, sumó 574.880 nuevos seguidores, alcanzando una comunidad virtual cercana a los 1,9 millones de usuarios. Facebook fue la plataforma con mayor incremento y aporte de audiencia; Instagram, WhatsApp y TikTok también resultaron claves, evidenciando una adaptación efectiva al entorno digital.

¿Por qué WhatsApp se convirtió en un canal importante para las noticias de EL PILÓN?

Según los datos proporcionados, WhatsApp experimentó el mayor ritmo de crecimiento entre las plataformas digitales de EL PILÓN al cuadruplicar su audiencia en solo ocho meses. La velocidad y la entrega directa de noticias a los usuarios lo posicionan como un canal estratégico, especialmente para quienes buscan recibir información de manera inmediata en su dispositivo móvil.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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