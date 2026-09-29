Hay momentos en los que escuchar música con audífonos no es suficiente. En un viaje, durante una jornada de trabajo o simplemente mientras se intenta concentrarse en una casa con ruido, el problema no siempre está en el volumen de lo que se escucha, sino en todo aquello que suena alrededor.

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Ahí es donde aparecen los audífonos con cancelación de ruido, una tecnología que se ha vuelto cada vez más común en modelos inalámbricos y que busca reducir los sonidos externos para que la persona pueda concentrarse más en la música, un ‘podcast’, una llamada o simplemente disfrutar de unos minutos de silencio.

¿Qué es la cancelación de ruido en unos audífonos?

La cancelación activa de ruido, conocida como ANC por sus siglas en inglés, utiliza micrófonos para detectar los sonidos que están alrededor del usuario. El sistema analiza ese ruido y produce una señal que ayuda a reducir la percepción de determinados sonidos externos.

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Esto hace que el resultado sea diferente al de unos audífonos convencionales. En lugar de depender únicamente de que las almohadillas o las puntas de silicona tapen el oído, el dispositivo utiliza tecnología electrónica para disminuir parte del ruido ambiental.

Sin embargo, hay algo importante: la cancelación de ruido no significa que el mundo exterior desaparezca por completo.

Su funcionamiento suele ser especialmente útil con sonidos constantes, como el ruido de un avión, un bus, un aire acondicionado o el sonido continuo de una oficina. En cambio, voces cercanas, golpes, alarmas o sonidos repentinos pueden seguir escuchándose.

¿Cancelación de ruido y aislamiento de ruido son lo mismo?

No exactamente. El aislamiento pasivo ocurre cuando la propia estructura del audífono bloquea parte del sonido exterior. Es algo que puede conseguirse, por ejemplo, con unas almohadillas que cubren completamente las orejas o con unos audífonos intraurales que sellan el canal auditivo.

La cancelación activa funciona de otra manera porque utiliza componentes electrónicos para reducir determinados sonidos ambientales.

En la práctica, ambas tecnologías pueden trabajar juntas. Un buen sellado físico puede disminuir parte del ruido y el ANC puede encargarse de reducir determinados sonidos que todavía llegan al oído.

¿Realmente se nota la diferencia?

La diferencia puede resultar especialmente evidente en lugares donde existe un ruido constante. Por ejemplo, ponerse unos audífonos con ANC durante un viaje puede cambiar la experiencia frente a utilizar unos audífonos que únicamente reproducen música. El sonido del motor, el movimiento de las personas y otros ruidos del entorno pueden sentirse menos presentes.

Algo parecido puede ocurrir en una oficina o mientras se estudia. En lugar de subir cada vez más el volumen para intentar tapar el ruido exterior, la cancelación puede ayudar a reducirlo.

Y ese detalle es importante: tener ANC no significa que haya que escuchar la música a un volumen elevado. De hecho, reducir el ruido externo puede facilitar escuchar el contenido a un nivel más cómodo.

¿Los audífonos con cancelación de ruido sirven para estudiar o trabajar?

Sí pueden ser útiles para esas actividades, especialmente cuando el entorno tiene ruido constante. Una persona que trabaja desde casa, por ejemplo, puede encontrarse con conversaciones, electrodomésticos, tráfico o sonidos provenientes de otras habitaciones. La cancelación puede ayudar a disminuir parte de esas distracciones.

También pueden resultar prácticos para estudiar en una cafetería, biblioteca o espacio compartido.

Eso sí, no conviene esperar que unos audífonos conviertan cualquier lugar en una habitación completamente silenciosa. La tecnología tiene límites y su resultado depende del diseño del dispositivo, el ajuste en el oído y el tipo de ruido que exista alrededor.

¿La cancelación de ruido gasta más batería?

En general, sí puede tener un impacto en la autonomía porque el sistema de cancelación activa necesita utilizar micrófonos y procesamiento electrónico.

Por eso, al comparar audífonos, no basta con mirar cuánto dura la batería con una carga. También es conveniente revisar cuánto tiempo ofrecen con la cancelación de ruido activada y cuánto sin ella.

Algunos modelos incluyen diferentes modos para administrar mejor la batería. Por ejemplo, pueden permitir activar o desactivar el ANC dependiendo del lugar en el que se encuentre el usuario.

¿Es recomendable usar siempre la cancelación de ruido?

Hay situaciones en las que escuchar lo que ocurre alrededor puede ser importante. Si una persona está caminando por una calle, montando bicicleta o se encuentra en un lugar donde necesita estar pendiente del entorno, puede resultar más conveniente utilizar un modo de transparencia o sonido ambiente, si los audífonos cuentan con él.

Esta función permite que determinados sonidos externos lleguen al usuario sin necesidad de quitarse los audífonos.

Por eso, más que pensar en la cancelación de ruido como una función que debe estar activada todo el tiempo, resulta más útil verla como una herramienta que se puede utilizar dependiendo de la situación.

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