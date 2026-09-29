El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un curioso cambio para una de las tecnologías que más ha transformado al mundo en los últimos años: la inteligencia artificial. Durante un encuentro con representantes de algunas de las principales empresas tecnológicas, el mandatario aseguró que firmará un documento para cambiarle el nombre.

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Según explicó Trump, la denominación actual no representaría lo que, en su opinión, está ocurriendo con esta tecnología. “Vamos a renombrar la Inteligencia Artificial porque no es artificial. Todos estamos de acuerdo en eso. Vamos a renombrarla Superinteligencia”, afirmó.

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El anuncio se produjo durante una reunión en la que participaron importantes figuras de la industria tecnológica. Trump agradeció la presencia de los empresarios y destacó el papel que tiene este sector en los cambios que están ocurriendo a nivel mundial.

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“Lideramos una industria transformadora y seguiremos trabajando para hacer del mundo un lugar más seguro. (…) Lo que tenemos en común es que amamos a nuestro país y amamos al mundo”, agregó el presidente estadounidense.

#EnDesarrollo Trump agradeció a todos los asistentes a quienes calificó como amables y miembros de una industria asombrosa. “Lideramos una industria transformadora y seguiremos trabajando para hacer del mundo un lugar más seguro. (…) Lo que tenemos en común es que amamos a… pic.twitter.com/gJzQd2f6ge — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 29, 2026

Trump rechaza límites a la inteligencia artificial y pone a China en el centro del debate

El anuncio sobre el nombre estuvo acompañado por una posición más amplia de Trump frente al futuro de la inteligencia artificial. El mandatario aseguró que su Gobierno no impondrá límites al desarrollo de esta tecnología, al considerar que hacerlo podría afectar la posición de Estados Unidos frente a otras potencias, especialmente China.

“Jamás frenaré el crecimiento de una tecnología que superará a la Revolución Industrial”, afirmó Trump durante la presentación de America.gov, un nuevo portal gubernamental que utiliza inteligencia artificial para centralizar trámites administrativos de distintas agencias federales.

El presidente también sostuvo que Estados Unidos mantiene una ventaja en esta carrera tecnológica. “No podemos detenerla, y estamos liderando por mucho”, manifestó.

Trump relacionó esa posición con la competencia tecnológica frente a China y señaló que una regulación que limite a las compañías estadounidenses podría dificultar el desarrollo de productos capaces de competir con los avances chinos.

“Ahora estamos por delante de China y de todos los demás, y quiero que siga siendo así”, dijo el mandatario, quien además señaló que no busca trabajar con el Gobierno de Xi Jinping para establecer controles sobre la inteligencia artificial.

El debate ocurre mientras algunos empresarios y legisladores plantean la necesidad de establecer medidas de seguridad frente a los riesgos asociados con esta tecnología. Entre los ejecutivos previstos para el encuentro con Trump estaban Dario Amodei, de Anthropic; Greg Brockman, de OpenAI; Jeff Bezos, fundador de Amazon; Jensen Huang, de Nvidia; Satya Nadella, de Microsoft; Mark Zuckerberg, de Meta; Sundar Pichai, de Google; Elon Musk y Alex Karp, de Palantir.

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