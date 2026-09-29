Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’, rechazó los cargos criminales presentados ante el juez magistrado Steve B. Chu, en una primera audiencia que abrió paso para que la defensa del exjefe principal de los Comandos de la Frontera revelara su plan de acción.

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La defensa técnica de Geovany Andrés Rojas plantea una estrategia centrada en un acuerdo negociado con la justicia norteamericana para evitar un juicio prolongado.

El jurista Eduardo X. Pereira busca controvertir la evidencia inicial presentada mientras estructura un mecanismo de colaboración que aporte datos clave a cambio de reducciones punitivas.

Los representantes legales sostienen que el exjefe disidente mantiene firme la disposición de negociar directamente con los fiscales estadounidenses para cerrar la causa de forma acordada.

En la primera comparecencia, el abogado presentó la postura inicial de no culpabilidad para garantizar el tiempo procesal necesario en la revisión profunda del material probatorio.

“Fue una audiencia formal y seria, sin espectáculo. Presentamos una declaración de no culpable, como es su derecho, mientras revisamos cuidadosamente el caso y nos preparamos para analizar y controvertir la evidencia del Gobierno”, explicó.

Pereira lidera este trabajo junto con el bufete que acompañó al procesado durante su detención preventiva previa en territorio colombiano.

La firma legal resalta la experiencia del litigante, señalando que “ha representado con éxito a numerosos clientes acusados de asesinato y ha logrado el sobreseimiento total de sus casos mediante la aplicación de la ley de defensa propia”.

La estrategia jurídica busca mitigar los riesgos derivados de una condena severa en un juicio oral ordinario mediante el diálogo oportuno con las autoridades norteamericanas.

Este planteamiento defensivo se produce luego de la declaración hecha por Rojas el pasado 28 de septiembre ante el magistrado Steve B. Chu de la Corte del Distrito Sur de California.

El antiguo líder de los Comandos de la Frontera afronta cargos graves por narcoterrorismo e imputaciones por conspiración internacional para la distribución masiva de cocaína.

El Gobierno colombiano autorizó y ejecutó la entrega en extradición de alias ‘Araña’ el pasado 25 de septiembre, tras un año y medio de reclusión bajo la custodia de Interpol.

El Ejecutivo nacional completó los trámites administrativos requeridos para remitir al jefe de la organización armada a responder ante la justicia federal en California.

La primera sesión judicial consistió en una audiencia preliminar equivalente a la formulación de imputación dentro del marco penal colombiano para vincular al acusado.

El equipo defensor destacó la seriedad técnica del juzgado, la preservación de la presunción de inocencia y la ausencia total de dinámicas con impacto mediático.

Dicha conducta procesal contrasta con la entrega inicial en Colombia, donde el presidente Abelardo De La Espriella lo “humilló” en público, según denunció la firma jurídica.

Las investigaciones del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional fundamentan la acusación, señalando que la estructura se lucró mediante la producción coquera en el suroeste nacional.

“Esta zona es una de las principales regiones productoras de cocaína de Colombia, con una influencia significativa en la cadena de suministro mundial de esta droga. Rojas (alias ‘Araña’) se identificó como un líder de alto rango de Comandos de la Frontera, posando con armas y combatientes fuertemente armados en redes sociales y en entrevistas con medios de comunicación en nombre del grupo terrorista”, explica el Departamento de Justicia en línea.

En la vista pública se garantizó el derecho al silencio y se le notificó la magnitud de las penas vigentes en el país norteamericano.

Los delitos de narcotráfico conllevan condenas que van desde 10 años mínimos obligatorios hasta presidio perpetuo en instalaciones penitenciarias de máxima seguridad.

Asimismo, las imputaciones por narcoterrorismo establecen castigos que parten de 20 años de prisión y pueden ascender igualmente hasta la cadena perpetua.

Rojas permanecerá bajo reclusión en un centro carcelario de San Diego mientras la corte prepara la documentación requerida para formalizar el juicio o la negociación.

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