Una de las capturas en Colombia que ha marcado la agenda actual es la de alias ‘Araña’, que ya fue extraditado a Estados Unidos y sobre quien se conocen detalles sobre su caso en ese país.

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Geovany Andrés Rojas, conocido como alias ‘Araña’, comparecerá por primera vez ante un tribunal federal estadounidense el próximo lunes 28 de septiembre, informó Blu Radio

El trámite procesal de Rojas está programado a las 2:00 de la tarde frente al juez federal adjunto Steve B. Chu en territorio norteamericano.

El ciudadano procesado, de 45 años, afrontó la entrega formal el 25 de septiembre luego de salir de Colombia hacia los Estados Unidos.

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El acusado deberá responder ante los magistrados competentes por conspiración internacional para distribuir cocaína y cargos por narcoterrorismo.

El Departamento de Justicia confirmó la transferencia del detenido a las autoridades estadounidenses dentro de una base aérea policial en Bogotá.

Posteriormente, el prisionero arribó a una ubicación reservada en San Diego (Estados Unidos) a las 4:30 de la tarde bajo custodia de la DEA y el FBI.

El expediente penal contra el alias ‘Araña’ inició formalmente durante el año 2025 tras su captura en suelo colombiano.

La detención inicial aconteció el 12 de febrero de 2025 derivada de una notificación roja expedida mediante la red global de Interpol.

Consecuentemente, el 7 de marzo de 2025, un gran jurado del Distrito Sur de California formalizó los cargos penales por tráfico de drogas.

Durante octubre de 2025, la Corte Suprema de Justicia de Colombia avaló unánimemente el traslado judicial del cabecilla procesado.

Sin embargo, los organismos norteamericanos precisaron que la entrega quedó congelada temporalmente debido a negociaciones de paz con la administración nacional.

El trámite se reactivó el 26 de agosto de 2026 mediante la orden ejecutiva que autorizó finalmente la entrega del señalado delincuente.

Un mes después del anuncio, las autoridades completaron la transferencia aérea del alias ‘Araña’ en Bogotá para gestionar su trasladado definitivo a San Diego (Estados Unidos).

Las agencias antinarcóticos identifican a Rojas como vocero principal y máximo dirigente de la estructura ilegal Comandos de la Frontera.

Los investigadores señalan que este grupo armado dominaba el procesamiento de droga en el suroeste colombiano mediante violencia e intimidación armada.

Asimismo, los registros oficiales confirman que el procesado militó en las FARC y suscribió el Acuerdo de Paz de 2016 antes de reincidir.

En intervenciones públicas, el propio encartado definió a la organización Comandos de la Frontera como un brazo operativo de la Segunda Marquetalia.

¿Quién es alias ‘Araña’?

Geovany Andrés Rojas, conocido con el alias de ‘Araña’, es un antiguo integrante de las FARC y exlíder de la organización criminal Comandos de la Frontera.

El procesado firmó el Acuerdo de Paz de 2016 en Colombia, pero posteriormente retomó las armas para integrarse a disidencias vinculadas con la Segunda Marquetalia.

Las agencias antinarcóticos señalan a este individuo como el principal responsable del cultivo, procesamiento y tráfico masivo de cocaína en el sur de Colombia.

Su estructura armada ejercía control territorial violento mediante el uso de armamento pesado en los departamentos de Putumayo, Nariño y áreas fronterizas vecinas.

Tras su captura inicial en febrero de 2025, la Corte Suprema de Justicia colombiana avaló unánimemente su extradición hacia territorio estadounidense durante ese año.

Posteriormente, las autoridades lo entregaron a agentes federales estadounidenses en Bogotá para trasladarlo a San Diego bajo un estricto dispositivo de seguridad militar.

Actualmente afronta un juicio penal ante un tribunal del Distrito Sur de California por cargos graves de conspiración internacional de drogas y narcoterrorismo.

Las autoridades judiciales norteamericanas sostienen que la red criminal de Rojas enviaba toneladas de estupefacientes hacia mercados internacionales para financiar operaciones ilegales.

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