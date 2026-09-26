La Fiscalía señaló a un teniente retirado de la Policía por un caso ocurrido en 2023, cuando presuntamente habría disparado contra la finca del cantante Luis Alfonso y amenazado a quienes se encontraban allí.

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Se trata de Bladimir Alberto Londoño Londoño, excomandante de la estación de Policía de Rionegro, Antioquia, quien fue enviado a la cárcel por decisión de un juez, luego de que la Fiscalía le imputara el delito de desplazamiento forzado.

La captura del exuniformado se hizo efectiva el pasado 14 de septiembre en Rionegro, mediante una orden judicial emitida por el Juzgado Primero Penal Municipal. Posteriormente, fue presentado ante las autoridades para las audiencias correspondientes.

Los hechos investigados se remontan a mayo de 2023 y ocurrieron en la finca del artista, ubicada en el sector Las Cuchillas. De acuerdo con la información entregada por las autoridades, Londoño Londoño se desempeñaba en ese momento como comandante activo de la Policía en Rionegro.

Según la investigación, el entonces uniformado habría accionado en varias oportunidades su arma de dotación contra la puerta principal del inmueble. En el lugar estaban Luis Alfonso, su esposa, sus tres hijos y personal de servicio.

Después de ese episodio, las autoridades investigaron una serie de presuntas intimidaciones y amenazas que se habrían extendido durante un periodo de tiempo y que, de acuerdo con la Fiscalía, terminaron provocando que los ocupantes abandonaran la vivienda.

Por estos hechos, el ente acusador le imputó el delito de desplazamiento forzado y solicitó una medida de aseguramiento en centro carcelario, decisión que finalmente fue adoptada por un juez.

El operativo de captura contó con la participación del CTI de Rionegro, la Seccional de Investigación Criminal de Antioquia, uniformados del cuadrante 2 de la Policía y unidades del Gaula Militar Oriente.

Hasta ahora, Luis Alfonso y su familia no han publicado un pronunciamiento oficial sobre el proceso judicial que involucra al exoficial.

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