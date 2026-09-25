Mensajes en los que les daban pocas horas para abandonar una vereda de Rionegro y amenazas de muerte habrían provocado el desplazamiento de la familia del cantante de música popular Luis Alfonso. Los textos, conocidos por la Unidad Investigativa de El Tiempo, hacen parte de las pruebas que llevaron a la captura de un teniente retirado de la Policía.

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De acuerdo con el expediente citado por el periódico, los familiares y allegados del artista comenzaron a recibir mensajes intimidantes después de un ataque ocurrido en mayo de 2023 contra la finca donde vivían en la vereda Las Cuchillas, en Rionegro, Antioquia.

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Uno de los mensajes que conoció el medio decía: “Tienen 24 horas para irse de la vereda. Se tienen que ir todos”. En otro, la amenaza habría escalado: “La próxima no es plomo en la puerta, sino en la cabeza. O quitan la denuncia o bala es lo que les va a sobrar”.

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Según la Fiscalía, estas intimidaciones terminaron provocando que la familia de Luis Alfonso y los trabajadores de la finca abandonaran el lugar.

El ataque que habría iniciado el caso

El Tiempo estableció que el principal señalado en la investigación es Bladimir Alberto Londoño Londoño, teniente retirado de la Policía que, cuando ocurrieron los primeros hechos, todavía estaba activo en la institución.

La Fiscalía 156 especializada ubicó un episodio ocurrido el 29 de mayo de 2023. Esa madrugada, Londoño Londoño habría llegado junto con otras tres personas en motocicletas de alto cilindraje hasta la propiedad del cantante.

Entre la 1:54 y las 2:00 de la mañana, los hombres habrían disparado contra la portería y la vivienda. Además, según testimonios recopilados por el ente acusador, se escucharon amenazas dirigidas contra el artista y sus familiares.

“Qué salga la estrella, vamos a hacer respetar la vereda”, habría sido una de las frases pronunciadas durante el episodio.

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En la finca se encontraban Luis Alfonso, su esposa Luisa Pulgarín, el suegro del cantante, sus tres hijos menores de edad y los mayordomos de la propiedad.

Los registros de las cámaras de seguridad fueron claves para identificar a Londoño Londoño, de acuerdo con la información conocida por el diario.

Investigación por desplazamiento forzado

Los mensajes intimidantes posteriores también quedaron bajo análisis de los investigadores. La Fiscalía sostiene que existen elementos que relacionarían al exuniformado con las amenazas, además de testimonios y registros audiovisuales que hacen parte del expediente.

Londoño Londoño fue capturado el 14 de septiembre y permanece privado de la libertad mientras avanza el proceso por el presunto delito de desplazamiento forzado agravado. En la audiencia no aceptó los cargos y un juez ordenó una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Sin embargo, la defensa cuestiona que los mensajes puedan atribuirse directamente al exoficial. La abogada Elizabeth Restrepo señaló que fueron cuatro personas capturadas por los hechos iniciales y que solamente a su representado se le atribuye el envío de las comunicaciones amenazantes.

“Fueron 4 personas capturadas ese día, y al único que se le indilga el envío de los mensajes es a mi representado”, sostuvo la defensora, según El Tiempo.

La defensa apeló la decisión de imponerle medida de aseguramiento intramural, por lo que el proceso continúa mientras las autoridades establecen quién estaría detrás de las amenazas que terminaron sacando a la familia del cantante de la vereda.

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