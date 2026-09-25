Un teniente retirado de la Policía fue enviado a prisión por su presunta responsabilidad en un episodio ocurrido en mayo de 2023, cuando habría disparado contra la vivienda en la que se encontraba el cantante Luis Alfonso junto con su familia, en Rionegro, Antioquia.

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Se trata de Bladimir Alberto Londoño Londoño, quien fue capturado el pasado 14 de septiembre en cumplimiento de una orden del Juzgado Primero Penal Municipal de Rionegro. El procedimiento se llevó a cabo sobre una vía pública, cerca de la estación de Policía del Porvenir-Rionegro.

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De acuerdo con la información conocida por El Tiempo, para la época de los hechos Londoño Londoño todavía estaba activo en la institución y ocupaba el cargo de comandante de la estación de Policía de Rionegro. En ese momento, habría utilizado un arma de fuego para efectuar varios disparos contra la entrada de una finca ubicada en el sector Las Cuchillas de San José.

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Dentro del inmueble, según la investigación, estaban Luis Alfonso, su esposa, sus tres hijos y trabajadores del servicio doméstico. El episodio habría provocado temor entre quienes permanecían en la finca y posteriormente se habrían presentado diferencias entre el entonces oficial y los habitantes del lugar.

La situación, de acuerdo con el relato de la Fiscalía, habría ido más allá del episodio de los disparos, pues Londoño Londoño presuntamente habría mantenido amenazas contra los residentes de la finca. Ante lo ocurrido, la familia terminó desplazándose del inmueble, según la información entregada por el ente investigador.

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La captura fue adelantada mediante un operativo en el que participaron el CTI de Rionegro, la Seccional de Investigación de Antioquia, el cuadrante número 2 de la Policía Nacional y el Gaula Militar Oriente. Por ahora, Luis Alfonso no se ha pronunciado públicamente sobre el proceso ni sobre la captura del teniente retirado.

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