El cantante de música popular El Chakal del Sur vivió un momento de angustia durante una visita al municipio de Jamundí, Valle del Cauca, donde fue víctima de un violento hurto que, además de dejarlo sin sus pertenencias, generó preocupación entre sus familiares, amigos y seguidores debido a que permaneció varias horas incomunicado.

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El artista huilense posteriormente confirmó que se encontraba bien y explicó que el hecho ocurrió cuando se desplazó desde una finca hasta el casco urbano para comprar algunos elementos que necesitaba.

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De acuerdo con el relato entregado por El Chakal del Sur a sus seguidores, se encontraba realizando una videollamada con su mánager cuando fue abordado por varios sujetos.

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Según su versión, los hombres lo intimidaron con armas de fuego e incluso se habrían escuchado disparos durante el asalto. Los delincuentes le habrían quitado un reloj, una cadena, un bolso en el que llevaba documentos personales y su teléfono celular. El artista aseguró que serían aproximadamente cinco los responsables del hecho.

Una cámara de seguridad registró el momento exacto en que el cantante ‘El Chakal del Sur’ fue atracado en Jamundí. En las imágenes se observa cómo hombres armados lo despojaron de sus pertenencias, entre ellas su celular, pérdida que lo dejó incomunicado por varias horas. pic.twitter.com/sqaRbLxOps — Antonio Minotta (@AntonioMinotta) September 16, 2026

“Estaba en la finca y fui al pueblo a comprar unas cosas que necesitaba, cuando desafortunadamente viví la inseguridad que vive el país”, relató el cantante al explicar lo sucedido.

Tras el robo, El Chakal del Sur quedó incomunicado, situación que aumentó la preocupación de las personas cercanas a él.

El mánager y los allegados del cantante escucharon los disparos y, al no lograr establecer comunicación con él, decidieron difundir un comunicado para alertar sobre lo ocurrido y pedir información que permitiera conocer su paradero.

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El artista explicó que tardó entre tres horas y media y cuatro horas en conseguir regresar a la finca donde estaba su familia. En ese lapso, además, acompañó a las autoridades en la búsqueda y revisión de cámaras de seguridad con el objetivo de establecer el recorrido que habrían tomado los presuntos responsables.

Finalmente, el cantante apareció y se encargó de tranquilizar a quienes estaban preocupados por su situación. “Muchacho, estoy bien”, expresó en su mensaje, en el que también rechazó las versiones que señalaban que el episodio podía tratarse de una historia falsa.

El artista sostuvo que nunca jugaría con la vida ni con la confianza de sus seguidores y agradeció las muestras de solidaridad que recibió después de conocerse el caso.

En medio de la preocupación generada por su desaparición temporal, también comenzó a circular en redes sociales una grabación relacionada con el hurto. El propio cantante confirmó que las imágenes son reales y corresponden al momento en que fue asaltado.

En el video se observa inicialmente a El Chakal del Sur acompañado de otra persona mientras ambos cargan unas cajas en una camioneta que se encuentra estacionada junto a un establecimiento comercial.

Segundos después, dos hombres se aproximan al lugar. Uno de ellos intimida al acompañante del cantante, mientras el otro se dirige directamente hacia el artista para quitarle sus pertenencias.

Las imágenes muestran cómo el cantante es empujado durante el robo y posteriormente los sujetos abandonan rápidamente el sitio. Hasta el momento, no se conocen detalles oficiales sobre la identidad de los responsables ni se han informado capturas relacionadas con este caso.

El hecho ocurrió en medio de la compleja situación de seguridad que atraviesa Jamundí, especialmente en sectores rurales y montañosos del municipio.

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En esta zona las autoridades han identificado la presencia y accionar del frente ‘Jaime Martínez’ de las disidencias de las Farc, situación que ha llevado a reforzar las operaciones militares y de seguridad.

Como parte de las medidas anunciadas para enfrentar esta problemática, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, confirmó el envío de 300 soldados y la puesta en funcionamiento del Batallón de Operaciones Terrestres N.º 15. El refuerzo busca aumentar la presencia de la Fuerza Pública y contribuir a recuperar el control territorial en diferentes puntos de Jamundí.

Por ahora, El Chakal del Sur aseguró que se encuentra bien y manifestó que continuará enfocado en sus proyectos y en su carrera musical.

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