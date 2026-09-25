Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Adriana Magali Matiz, gobernadora del Tolima, reiteró su decidido rechazo frente a quienes ejercen actividades ilícitas en el departamento, subrayando que la ofensiva contra estas prácticas continuará sin pausas. El pronunciamiento de Matiz se produjo después de un reciente operativo en contra de la minería ilegal en Ataco y el corregimiento de Santiago Pérez, dos de las localidades donde este fenómeno ha afectado gravemente el orden y el tejido social, según información entregada por la mandataria y reportada por El Nuevo Día.

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Durante la operación, se logró la destrucción de cinco máquinas amarillas y dos motores industriales, herramientas fundamentales para el desarrollo de la minería ilegal. Así lo confirmó la gobernadora, quien además manifestó que la meta de las autoridades es recuperar el control de los territorios afectados y asegurar que quienes se encuentran detrás de estos negocios ilícitos no tengan la posibilidad de continuar sus operaciones en la región.

La mandataria del Tolima recalcó que estos esfuerzos no son aislados, sino que forman parte de una estrategia articulada con la Fuerza Pública. De acuerdo con sus declaraciones, este trabajo en conjunto permite combatir las llamadas economías ilegales que han impactado especialmente el sur del departamento, una zona históricamente golpeada por actividades clandestinas de este tipo.

En palabras de la gobernadora, “nuestra lucha contra los criminales no se detiene, no se negocia y no retrocede”, haciendo énfasis en que los operativos como el adelantado en Ataco y Santiago Pérez continuarán. Esta posición evidencia una clara intención política de mantener acciones constantes y de advertir a quienes persistan en prácticas ilegales que enfrentarán una política de cero tolerancia por parte de las autoridades departamentales.

El mensaje de Matiz concluyó con una advertencia contundente: “¡Vamos por ustedes!”, reiterando ante la opinión pública la firmeza de su administración para combatir delitos que afectan la tranquilidad y el desarrollo del Tolima.

¿Qué resultado dejó el operativo contra la minería ilegal en Ataco y Santiago Pérez?

El operativo ejecutado en Ataco y el corregimiento de Santiago Pérez resultó en la destrucción de cinco máquinas amarillas y dos motores industriales que eran utilizados para la minería ilegal, según reportó la gobernadora Adriana Matiz. Las acciones buscan acabar con las economías ilícitas y recuperar el control de las zonas impactadas por este delito.

¿Cómo se está articulando la lucha contra la minería ilegal en el Tolima?

De acuerdo con las declaraciones de la gobernadora, la estrategia para enfrentar la minería ilegal se basa en el trabajo conjunto y permanente entre la administración departamental y la Fuerza Pública. Esta cooperación tiene como finalidad confrontar de manera directa a quienes mantienen actividades ilícitas, especialmente en el sur del Tolima.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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