Un nuevo video atribuido a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), conocidas como ‘Los Pachenca’, volvió a poner en alerta a Santa Marta y otros sectores del Caribe colombiano, luego de que en la grabación se anunciara una supuesta extensión del paro armado.

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“Departamento del Magdalena, Cesar, Guajira y Santa Marta, la presente es para informarles que el paro se extiende”. Con esas palabras empieza el video, en el que aparecen tres hombres fuertemente armados que aseguran pertenecer a esa estructura criminal.

La grabación comenzó a circular en redes sociales pocas horas después de que se conociera un comunicado atribuido a las Acsn en el que anunciaban el fin del paro armado en Magdalena y La Guajira. Ese documento, fechado el 23 de septiembre, señalaba que la medida de 72 horas terminaría a las 7:00 de la mañana del viernes 25 de septiembre.

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¿Qué dicen en el nuevo video de ‘Los Pachenca’?

En la nueva grabación, uno de los hombres asegura que el “paro se extiende hasta que el Gobierno nos entregue a nuestro comando ‘Cholo’”, en referencia a José Luis Pérez Villanueva, alias ‘Cholo’, señalado como segundo cabecilla de las Acsn y muerto durante un operativo de la Fuerza Pública.

El hombre también afirma que “la determinación del paro la dejamos en manos del Estado” y lanza una advertencia contra algunos establecimientos comerciales que habrían decidido continuar con sus actividades pese a las amenazas.

“Esos que no están comiendo del paro. Los tenemos identificados como los que son… sigan trabajando que mañana nos veremos las caras”, se escucha en la grabación.

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Fuentes de la Primera División del Ejército Nacional le confirmaron a El Tiempo que tanto el video como el audio difundidos en redes son reales y que las autoridades están verificando las acciones anunciadas en el material.

La aparición del video ocurre después de una jornada de alta tensión en Santa Marta, donde durante el miércoles 23 de septiembre se registraron cierres de establecimientos, suspensión de clases y una baja movilidad en diferentes sectores de la ciudad.

También se reportaron ataques contra vehículos, amenazas a comerciantes, disparos y bloqueos en vías principales. La situación se extendió a otros puntos del Magdalena y La Guajira, mientras las autoridades reforzaban la presencia de uniformados.

Paro armado mantiene en alerta a Santa Marta

El paro fue anunciado por las Acsn después del operativo de la fuerza pública en el que murió alias ‘Cholo’. La medida provocó restricciones en diferentes zonas y llevó a las autoridades a reforzar la seguridad en la capital del Magdalena.

Más de 1.100 integrantes de la fuerza pública fueron enviados a Santa Marta durante la última semana, entre ellos más de 500 militares que llegaron el 23 de septiembre.

El Ministerio de Defensa había informado que el despliegue incluye fuerzas especiales, capacidades fluviales, vigilancia y aeronaves con tecnología de visión nocturna, además de advertir que las amenazas contra el orden público serían enfrentadas por las autoridades.

Por su parte, el presidente Abelardo De La Espriella ordenó reforzar la presencia militar y policial en Santa Marta luego de las amenazas contra comerciantes, transportadores y ciudadanos.

El mandatario incluso recorrió algunos sectores de la ciudad acompañado por integrantes de la Fuerza Pública y aseguró que el Gobierno mantendrá la presencia militar en los barrios.

La circulación del nuevo video deja ahora una contradicción frente al comunicado atribuido a las Acsn que anunciaba el levantamiento del paro para la mañana del viernes. Mientras las autoridades verifican la autenticidad y el alcance de las nuevas amenazas, Santa Marta y otros municipios del Caribe permanecen bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

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