El presidente Abelardo De la Espriella informó este miércoles sobre un operativo de la Fuerza Pública contra la estructura Jhon Linares, perteneciente al Bloque Jorge Suárez Briceño, en zona rural de Calamar, Guaviare.

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A través de su cuenta de X, el mandatario señaló que la operación se desarrolló en la vereda Itilla y que las tropas del Ejército, con apoyo de inteligencia de la Armada y de la propia institución, lograron afectar a esa estructura.

“Un integrante fue dado de baja”, escribió De la Espriella, quien además informó sobre la incautación de cinco armas largas, 560 municiones, una granada de fragmentación y otros elementos de guerra.

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El presidente calificó a Jhon Linares como una estructura “narcoterrorista” de la facción de alias ‘Calarcá’ y aseguró que la ofensiva contra estos grupos continúa.

El reporte del mandatario se conoció en medio de una jornada en la que su Gobierno ha divulgado diferentes operaciones de la Fuerza Pública contra organizaciones armadas en varias regiones del país.

Acá, el video que publicó el presidente:

En la vereda Itilla, municipio de Calamar, Guaviare, el Ejército Nacional, con inteligencia de la Armada y del propio Ejército, golpeó a la estructura narcoterrorista “Jhon Linares”, de la facción de Calarcá. Un integrante fue dado de baja y se incautaron cinco armas largas, 560… pic.twitter.com/xNEcXwFEXj — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 23, 2026

Así fue el operativo que reportó De la Espriella en Guaviare

Entre el material encontrado por las tropas aparecen dos carabinas Colt M4, un fusil AK-103, un fusil Tavor y un fusil AUG. El reporte también registra 237 cartuchos calibre 7,62 milímetros y 323 cartuchos calibre 5,56, para un total de 560 municiones.

Las autoridades también reportaron la incautación de 14 proveedores para fusil, una mira Trijicon ACOG 4, una granada de fragmentación IM26, cuatro equipos de campaña y cinco chalecos multipropósito.

De la Espriella dijo que la ofensiva contra grupos armados continúa

El mandatario cerró su publicación con un mensaje en el que aseguró que las operaciones contra estas estructuras continuarán.

El anuncio sobre el resultado en Guaviare se conoció mientras De la Espriella mantiene una agenda enfocada en seguridad y orden público. Este miércoles, el presidente también se refirió a la situación de Santa Marta y a las acciones de la Fuerza Pública frente al paro armado atribuido a las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada.

En ese contexto, el reporte del operativo en Calamar se suma a las comunicaciones que el mandatario viene haciendo directamente sobre resultados militares y policiales.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.