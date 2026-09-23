Por: EL PILON SA

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El drama vivido por los cesarenses que salieron a buscar mejores oportunidades en el exterior sigue sin un desenlace claro, a pesar del regreso reciente de 17 de ellos desde Camboya. Según declaraciones de Eduardo Esquivel, secretario de Gobierno del Cesar, a EL PILÓN, aunque estos ciudadanos ya se encuentran seguros en sus hogares, acompañados de sus familias, permanecen otros casos abiertos sobre conciudadanos que fueron víctimas de trata de personas y que, hasta la fecha, continúan desaparecidos o a la espera de repatriación. La administración departamental, en coordinación con autoridades como la Cancillería y Migración Colombia, mantiene esfuerzos para ubicar a quienes aún no han retornado, entre ellos personas residentes en países como Polonia.

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Esquivel informó el 21 de septiembre, en diálogo con Radio Guatapurí, que cerca de 22 personas ya habían logrado regresar, mientras que aproximadamente 12 seguían pendientes de ubicación o repatriación. Este panorama comenzó a gestarse meses atrás, cuando familias del Cesar denunciaron la pérdida de contacto con sus seres queridos, lo que alertó a la Secretaría de Gobierno. De acuerdo con el funcionario, la reacción institucional se activó entre mayo y junio, momento en el que se identificaron irregularidades como el retiro de pasaportes y la restricción en las comunicaciones de los afectados, especialmente en el caso de los ciudadanos explotados en Camboya mediante una red que les ofreció falsas ofertas laborales.

La complejidad del fenómeno también alcanza a otros destinos. Desde julio, el Cesar documenta la desaparición de seis hombres que viajaron hacia Ucrania y otro ciudadano en Polonia. En algunos de estos casos, se consideró incluso la toma de muestras de ADN a familiares para búsqueda e identificación a través de canales oficiales, aunque sin confirmar lamentablemente ningún fallecimiento. A la par, la familia de Luis Alfonso Calle Lara, conductor de ambulancia en Valledupar, clama por noticias tras perder comunicación con él durante un viaje a Rusia el 4 de julio, caso que aún no se sabe si se incluye en los registros oficiales.

El secretario de Gobierno subrayó que se han puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación nombres de presuntos captadores implicados en la captación de ciudadanos mediante promesas engañosas de empleo y grandes sueldos. Según Esquivel, la investigación avanza sobre una red criminal dedicada a reclutar personas bajo el pretexto de beneficios económicos sustanciales, situación que ha sido reconocida y vigilada por la Cancillería en todo el país. Según datos oficiales, a inicios de septiembre ya se habían recibido cientos de solicitudes de asistencia consular por diferentes motivos, desde repatriaciones y desapariciones hasta detenciones relacionadas con Colombia, Ucrania y Rusia.

Por ahora, el balance en el Cesar permanece en cerca de 12 personas cuyo paradero es incierto. No se ha entregado un listado individual de quiénes permanecen fuera o ya están localizados, lo que deja abiertas muchas preguntas sobre el destino de estos ciudadanos y el impacto real de las redes de trata de personas en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos cesarenses siguen desaparecidos en el exterior y qué acciones adelanta la Gobernación?

De acuerdo con lo informado por Eduardo Esquivel, secretario de Gobierno del Cesar, alrededor de 12 personas del departamento siguen pendientes de ubicación o repatriación en el exterior. Las gestiones incluyen colaboraciones con la Cancillería, Migración Colombia y la Fiscalía General de la Nación para brindar asistencia y localizar a los ciudadanos, aunque no se ha publicado un listado individual de los casos.

¿Cómo operan las redes de trata de personas y cuál es su impacto en cesarenses que viajan al extranjero?

Las redes de trata de personas, según las autoridades citadas en el texto, emplean falsas ofertas laborales y promesas de altos sueldos para captar colombianos que buscan empleo en el exterior. Una vez bajo control, restringen sus pasaportes y medios de comunicación, explotándolos en condiciones adversas. Este fenómeno ha tenido un impacto significativo en ciudadanos del Cesar, quienes en ocasiones permanecen incomunicados y requieren intervención institucional para su retorno.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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