Por: El Espectador

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La Fiscalía General de la Nación imputó al exgobernador de Santander, Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado, luego de identificar presuntas irregularidades en un proyecto destinado a la construcción de un colegio en el municipio de Suaita, financiado con recursos de regalías. De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, el contrato inicial ascendía a COP 15.280 millones. No obstante, posteriormente se aprobó una adición presupuestal de COP 6.500 millones, sumando un total significativo de recursos públicos, a pesar de que la obra permanece suspendida desde febrero de 2024.

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La investigación señala que en marzo de 2021, el exgobernador Aguilar autorizó la compra de un predio por COP 551 millones, con el objetivo de destinarlo al futuro colegio. Sin embargo, el terreno presentaba varias dificultades: la presencia de fuentes hídricas, bosque nativo y redes eléctricas instaladas hace 30 años, factores que, según advertencias de un arquitecto de la Secretaría de Infraestructura, comprometían seriamente la viabilidad del proyecto. A pesar de estas señales de alerta, el contrato fue firmado el 7 de diciembre de 2022 por el valor mencionado.

Según la Fiscalía, los estudios y diseños estaban incompletos, carecían de licencias ambientales necesarias y el presupuesto original no contemplaba la totalidad de las obras que requería el colegio. Incluso, en octubre de 2023, el contratista solicitó y obtuvo una adición de COP 6.500 millones más, después de lo cual se pagaron COP 3.339 millones por la compra del lote y trabajos iniciales de adecuación del terreno. Sin embargo, lo construido tuvo que ser suspendido y sería necesario demolerlo, debido a problemas ambientales identificados durante la ejecución del proyecto.

El caso se agrava por el hecho de que Suaita ya contaba con una institución educativa con 10 sedes adicionales. Además, de acuerdo con la investigación, no existía una proyección de aumento en la planta docente ni suficientes estudiantes en la zona que justificaran la construcción de un nuevo colegio.

Frente a estos hechos, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputó al exgobernador Aguilar los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. Sin embargo, Aguilar Hurtado no aceptó los cargos presentados en su contra. Esta investigación fue divulgada por la Fiscalía y reseñada por El Espectador.

¿Por qué fue suspendida la construcción del colegio en Suaita financiada con recursos de regalías?

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, la construcción fue suspendida en febrero de 2024 porque lo ya edificado debía ser demolido por situaciones ambientales, como la presencia de fuentes hídricas, bosque nativo y la existencia de redes eléctricas en el terreno, factores que comprometían la legalidad y viabilidad del proyecto.

¿Qué delitos le imputa la Fiscalía al exgobernador Mauricio Aguilar en el caso del colegio de Suaita?

Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputó al exgobernador los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, debido a las presuntas irregularidades detectadas en la contratación y ejecución del proyecto escolar. Aguilar Hurtado no aceptó los cargos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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