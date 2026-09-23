Moisés Garvin, esposo de la excandidata presidencial Sondra Macollins, quedó en el centro de una investigación priorizada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por contratos estatales que sumarían cerca de 2 billones de pesos.

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Garvin, cuyo nombre real es Moisés Hernández, se presenta en su cuenta de ‘X’ como consultor internacional, administrador de empresas, empresario y ensayista. Su trayectoria incluye cargos en entidades públicas, organizaciones educativas y compañías privadas.

Según la información que aparece en su perfil de LinkedIn, desde 2023 es CEO de Hethem Holding Group, una sociedad registrada en Florida, Estados Unidos. Antes de llegar a ese cargo, tuvo una amplia participación en entidades relacionadas con la administración pública y la educación.

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La trayectoria de Moisés Garvin, investigado por contratos

Entre 2017 y 2023, de acuerdo con su perfil profesional, Garvin fue director nacional de la Alianza Pública para el Desarrollo Integral (Aldesarrollo), una entidad pública descentralizada indirecta y sin ánimo de lucro que agrupa instituciones de educación superior estatales.

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La entidad trabaja en la formulación, gestión y ejecución de programas y proyectos relacionados con ciencia, tecnología, innovación y desarrollo, además de participar como ejecutora de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías.

En paralelo, entre 2017 y 2022, Garvin aparece como director ejecutivo de la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior (Edured). También fue asesor de dirección en la Federación Nacional de Departamentos durante 2017.

Su experiencia laboral incluye además el cargo de jefe comercial y de mercadeo del Fondo Nacional del Ahorro entre 2013 y 2014. En su trayectoria también figuran otros puestos en la extinta EPS Caprecom, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y la Gobernación del Valle.

En cuanto a su formación, su perfil de LinkedIn señala que es administrador de empresas de la Universidad Autónoma del Caribe. También registra un Máster en Business Administration de la Maastricht School of Management y un doctorado en Filosofía de la Atlantic International University.

A esa formación suma estudios de Gerencia Estratégica del Talento Humano y Alta Gerencia en la Universidad Politécnica de Madrid, además de estudios de Administración de Empresas en la Universidad de Tilburg.

¿Por qué investiga la SIC a Moisés Garvin?

La Superintendencia de Industria y Comercio priorizó una investigación sobre Red Summa, Aldesarrollo y Kluster Latam, compañías que la entidad relacionó con Garvin o Moisés Hernández.

Según la información divulgada por la SIC, el expediente busca establecer si las tres empresas, que formalmente aparecían como independientes, pudieron coordinar su participación en procesos de contratación estatal para aparentar una mayor pluralidad de oferentes y aumentar sus posibilidades de obtener adjudicaciones.

La investigación comprende más de 300 contratos cuyo valor conjunto se acerca a los 2 billones de pesos. La SIC también señaló elementos como movimientos de directivos entre las compañías, coincidencias en juntas directivas, cambios de razón social y vínculos personales entre personas relacionadas con las estructuras empresariales.

La información fue remitida además a la Fiscalía, la Contraloría y la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), para que esas entidades determinen si corresponde adelantar actuaciones dentro de sus competencias.

Garvin rechazó los señalamientos y sostuvo que se trata de una investigación en curso, por lo que no existen hechos probados en su contra. También manifestó estar dispuesto a entregar información y rendir declaración ante las autoridades.

La SIC deberá establecer ahora si las relaciones entre las empresas corresponden a vínculos empresariales legítimos o si existió una coordinación que afectara la libre competencia en la contratación pública.

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