La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) priorizó una investigación sobre un posible esquema de coordinación en procesos de contratación pública que involucra a las empresas Red Summa, Aldesarrollo y Kluster Latam, vinculadas por la entidad con Moisés Hernández, quien también se identifica como Moisés Garvin.

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De acuerdo con un informe divulgado por la Superintendencia, la investigación busca establecer si las tres compañías, que formalmente aparecían como empresas independientes, pudieron haber actuado de manera coordinada en diferentes procesos de selección con entidades estatales.

El expediente contempla la revisión de más de 300 contratos cuyo valor conjunto se acerca a los 2 billones de pesos.

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La hipótesis que analiza la SIC es que la participación conjunta de las compañías no habría correspondido a una competencia efectiva, sino que habría servido para simular una pluralidad de oferentes y aumentar las posibilidades de obtener adjudicaciones.

La entidad enfatizó que se trata de una investigación en curso y que los elementos encontrados deberán ser analizados dentro de las actuaciones correspondientes.

¿Qué encontró la SIC en las empresas?

Según el informe, Red Summa, Aldesarrollo y Kluster Latam registraron un crecimiento acelerado en sus contratos con entidades públicas desde 2022. La Superintendencia señaló además que identificó elementos que ahora serán objeto de revisión para determinar si existió una coordinación entre las compañías.

Entre ellos aparecen cambios reiterados de nombre o razón social, movimientos de directivos entre las diferentes empresas, coincidencias en sus juntas directivas y vínculos personales entre personas relacionadas con las estructuras empresariales.

Estos elementos, según la SIC, llaman la atención porque las compañías aparecían formalmente como organizaciones independientes que participaban en procesos de contratación pública.

La investigación deberá establecer si esas coincidencias corresponden simplemente a relaciones empresariales legítimas o si, por el contrario, hicieron parte de una coordinación destinada a afectar la competencia entre los oferentes.

La SIC también relacionó a las compañías con Moisés Hernández, quien actualmente utiliza el nombre de Moisés Garvin. El empresario es esposo de la excandidata presidencial Sondra Macollins.

Investigación también llegó a Fiscalía, Contraloría y UIAF

El caso no quedó únicamente en manos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

La entidad informó que remitió copias de la información a la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), para que cada organismo determine las actuaciones que correspondan dentro de sus competencias.

El informe también menciona antecedentes disciplinarios de Moisés Hernández. Según la SIC, la Procuraduría General de la Nación lo sancionó por irregularidades relacionadas con la ejecución de contratos estatales, decisión que incluyó su destitución y una inhabilidad de 14 años para ejercer cargos públicos.

El nuevo expediente se concentra ahora en determinar si Red Summa, Aldesarrollo y Kluster Latam realmente compitieron entre sí en los procesos de contratación estatal o si existió una coordinación entre ellas.

#Atención 🚨 La SIC priorizó investigaciones sobre un posible esquema de corrupción en contratación pública que habría coordinado a ALDESARROLLO, RED SUMMA y KLUSTER LATAM para falsear la libre competencia. Se revisarán más de 300 contratos por cerca de $2 billones de pesos. pic.twitter.com/eMZWGQAKHQ — Superintendencia de Industria y Comercio 🇨🇴 (@sicsuper) September 23, 2026

Moisés Garvin respondió a la SIC

Luego de conocerse el informe de la Superintendencia de Industria y Comercio, Moisés D. Garvin rechazó los señalamientos y recordó que se trata de una investigación en curso, por lo que, según sostuvo, no existen hechos probados en su contra.

Amablemente solicito a la @sicsuper el respeto a la presunción de inocencia consagrada en la Constitución y la ley. pic.twitter.com/4szqDy0a9Y — Moisés D. Garvin (@MoisesDGarvin) September 23, 2026

El empresario aseguró que está dispuesto a rendir declaración y entregar la información que requiera la autoridad, al tiempo que pidió que se investiguen con la misma celeridad las denuncias que él ha presentado ante la Fiscalía.

Garvin señaló que estos cuestionamientos se remontan al gobierno de Gustavo Petro y mencionó una denuncia que presentó en febrero de 2025 contra el entonces secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, por presunta injuria y calumnia. Según su versión, ese proceso lleva más de 19 meses sin avances.

“Si hay urgencia para investigar, que la haya para todos. La justicia no puede avanzar en una sola dirección”, afirmó.

A través de su apoderada, además, presentó ante la Fiscalía un memorial de impulso procesal para pedir avances en esa denuncia y solicitó a la SIC que informe a la Fiscalía sobre su existencia.

Garvin también sostuvo que los señalamientos en su contra constituyen una persecución estatal y relacionó la publicación del comunicado de la SIC con el lanzamiento de su libro El poder de la confianza. Esa afirmación corresponde a su versión y no implica que la SIC haya establecido alguna relación entre ambos hechos.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.