Por: El Espectador

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El proceso judicial en contra del exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, ha marcado un nuevo capítulo con su reciente traslado a la cárcel de Villahermosa, en Cali. La decisión fue tomada directamente por el presidente Abelardo de la Espriella, quien confirmó la medida el pasado 19 de septiembre. Abadía, quien estaba recluido en la Escuela de Carabineros de la Policía en Cali, había sido condenado a más de 21 años de prisión por delitos relacionados con corrupción. El caso corresponde a la suscripción irregular de un contrato para dotar bibliotecas escolares en varios municipios del departamento, proceso en el que se constató el desvío y apropiación indebida de recursos públicos.

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Según la información mencionada por el presidente De la Espriella, durante su detención en la Escuela de Carabineros, Abadía seguía ejerciendo influencia política, “ponía y quitaba funcionarios y definía contratos, pese a estar condenado”. El mandatario afirmó que el exgobernador incluso simuló un episodio cardíaco para permanecer en una clínica, lo que motivó una orden directa para su traslado a un centro penitenciario común. De la Espriella fue enfático a través de su cuenta de X al señalar que “en la Patria Milagro nadie está por encima de la ley” y que en su administración se terminó con los privilegios indebidos para los condenados por corrupción.

La condena contra Abadía fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia el pasado 16 de junio, por hechos ocurridos en enero de 2010 durante su gestión como gobernador. Junto a su entonces secretario de Educación y la representante legal de la Fundación Calimío, firmó un convenio para dotar 40 bibliotecas públicas con un contrato que alcanzó los COP 1.072 millones. Sin embargo, investigaciones de la Corte identificaron numerosas irregularidades en la adjudicación, ejecución y supervisión del contrato. Resalta el hecho de que al menos COP 817 millones se desviaron en sobrecostos, a través de subcontrataciones con la Fundación Calimío, Ediciones Alfa y Omega y Editorial La Clave del Saber.

La sentencia detalló que el proceso contractual careció de estudios previos rigurosos, utilizó una normatividad inadecuada y se omitió la publicación de la licitación en el Secop, además de la falta de verificación de la idoneidad de la entidad encargada. El caso contra Abadía se inició en 2017 con la imputación presentada en el Tribunal Superior de Bogotá, para luego pasar por las diferentes instancias de la Corte Suprema, concluyendo en 2023 con una condena de 21 años de prisión.

¿Por qué fue condenado Juan Carlos Abadía y qué irregularidades detectó la Corte Suprema?

Juan Carlos Abadía fue condenado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. La Corte Suprema de Justicia detectó irregularidades como la ausencia de estudios previos, utilización de normatividad inadecuada, falta de publicación del proceso en el Secop y la adjudicación a una fundación sin verificar su idoneidad, lo que resultó en el desvío de más de COP 800 millones destinados inicialmente al fortalecimiento de bibliotecas escolares.

¿Qué implicaciones tuvo el traslado de Juan Carlos Abadía a la cárcel de Villahermosa en Cali?

El traslado de Juan Carlos Abadía a la cárcel de Villahermosa fue ordenado por el presidente Abelardo de la Espriella, quien denunció el manejo irregular que el exgobernador seguía teniendo desde su detención en la Escuela de Carabineros. Según el mandatario, con esta decisión busca garantizar que los condenados por corrupción cumplan plenamente sus condenas y se ponga fin a los privilegios indebidos en el sistema penitenciario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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