Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La complicada situación de orden público en Santa Marta ha tomado especial relevancia tras la visita del presidente Abelardo de la Espriella, quien llegó a la ciudad debido a la serie de amenazas atribuidas a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). El mandatario, escoltado por miembros de la Fuerza Pública y portando chaleco antibalas, realizó un patrullaje por el barrio Cristo Rey en un mensaje enfático de respaldo a los operativos oficiales. Todo esto sucedió luego del anuncio gubernamental de reforzar la presencia militar en distintos sectores de la capital del Magdalena.

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De acuerdo con un video publicado en redes sociales, De la Espriella afirmó que las autoridades permanecen desplegadas en numerosos puntos de Santa Marta y recalcó el compromiso de su Gobierno con la lucha sostenida contra las estructuras armadas señaladas. Asimismo, lanzó advertencias claras hacia agrupaciones como Los Pachenca, los Conquistadores de la Sierra y el Clan del Golfo, mientras persisten los esfuerzos institucionales por contener las amenazas y proteger la movilidad de los habitantes.

No obstante, la crisis de seguridad ya ha impactado gravemente la economía local. Según la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena (CCSM), los problemas de movilidad y las condiciones de inseguridad están ocasionando pérdidas diarias cercanas a los $39.590 millones en la ciudad. El impacto abarca comerciantes, transportadores, empresarios y trabajadores informales, sectores que dependen del movimiento constante tanto de personas como de mercancías. Santa Marta representa el 42,2 % del aparato económico del Magdalena y agrupa 22.435 empresas y establecimientos productivos, por lo que cualquier alteración prolongada afecta a una gran parte de la economía regional. Sectores como el comercio, que sostiene 48.140 empleos; el transporte, con 26.010 puestos; y hoteles y restaurantes, que agrupan a 25.280 trabajadores, son algunos de los más perjudicados.

Los municipios cercanos como Ciénaga y Zona Bananera también se ven seriamente afectados, elevando las pérdidas totales estimadas a $40.636 millones diarios, según la CCSM. Esta situación impacta directamente a quienes trabajan en la informalidad, pues cerca del 60 % de los afectados pertenece a este segmento laboral, sufriendo reducciones inmediatas en sus ingresos por cualquier limitación en las actividades.

La tensión se agudizó con la difusión de un comunicado atribuido al Estado Mayor de las ACSN, donde se anuncia un paro armado de 48 horas en el Magdalena, con advertencias sobre las operaciones comerciales y la movilidad, en respuesta a recientes operativos de la Fuerza Pública en la Sierra Nevada. Ante esto, el Gobierno mantiene un amplio despliegue de uniformados y reporta cinco capturas relacionadas, mientras autoridades y empresarios afrontan el doble desafío de restablecer la seguridad y evitar nuevas afectaciones económicas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el paro armado en Santa Marta afecta de forma tan significativa la economía local?

El paro armado en Santa Marta tiene un impacto severo debido a que la ciudad representa el 42,2 % de la economía del Magdalena y agrupa más de 22.000 empresas. Los sectores de comercio, transporte, restaurantes y hoteles dependen en gran medida del movimiento continuo de personas y mercancías, por lo que cualquier interrupción genera pérdidas millonarias diarias y afecta especialmente a quienes trabajan en la informalidad.

¿Qué son las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y por qué generan preocupación en el Magdalena?

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) son un grupo armado ilegal señalado como responsable de amenazas contra la población y actos que alteran la seguridad en Santa Marta y el Magdalena. Su presencia y acciones, como la convocatoria a paros armados y ataques contra las autoridades, provocan temor, restricciones en la movilidad y serias consecuencias económicas para la región.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.