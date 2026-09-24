El fantasma de un racionamiento de energía volvió a encender la conversación en el país. Durante la versión número 28 del Congreso Andesco en Cartagena, el Gobierno Nacional dejó clara la realidad: Colombia atraviesa un momento complejo en su sistema energético debido a los fuertes impactos del fenómeno de El Niño.

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“Este gobierno y con todos ustedes vamos a hacer hasta lo imposible por pasar esto sin ningún racionamiento, pero también quiero decirles que estamos muy vulnerables”, aseguró sin rodeos la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda.

La funcionaria explicó que las principales preocupaciones se centran en los bajos aportes de agua en los embalses, la disponibilidad de gas, las presiones financieras de las empresas del sector y los retrasos en obras de generación. Sin embargo, la ministra dejó en claro que la clave para no llegar a cortes de luz también está en las manos de la gente: el ahorro y la eficiencia en casa durante esta época seca serán determinantes para salir bien librados.

Plata sobre la mesa para rescatar el sistema

Para evitar que el país termine a oscuras, el viceministerio de Energía confirmó que ya se consiguieron 1,5 billones de pesos para atender las necesidades de liquidez de las empresas del sector. De este monto, 300.000 millones de pesos se destinaron esta semana a obligaciones con generadores térmicos. Además, trabajan en un proyecto de ley con el Ministerio de Hacienda para gestionar otros 1,2 billones de pesos.

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A este esfuerzo se sumó la cooperación internacional. La Unión Europea, Proparco y Finnfund anunciaron un espaldarazo de 29 millones de euros que se usarán en el país para desplegar soluciones de energía solar y sistemas de almacenamiento con baterías, buscando fortalecer el sistema eléctrico.

Más gas y licencias con Inteligencia Artificial

El debate en Andesco no se quedó solo en la coyuntura inmediata. Líderes del sector, como Promigas y Boston Consulting Group, insistieron en que Colombia necesita más infraestructura para importar y distribuir gas natural. Por su parte, la CREG anunció que para 2027 ajustará las normas para agilizar la entrada de nuevos proyectos de generación y ampliar las redes de transporte.

Incluso la Inteligencia Artificial entrará a jugar un papel clave. La Anla reveló que a inicios de 2027 lanzará un agente de IA para ayudar a las empresas a verificar previamente los documentos de sus proyectos antes de radicarlos, reduciendo trámites sin perder rigor técnico.

Al término del segundo día de Congreso, autoridades y gremios coincidieron en un mensaje central: para asegurar que los colombianos tengan servicios públicos continuos y de calidad, el país debe garantizar reglas de juego claras que sigan atrayendo inversión privada a largo plazo.

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