Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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José Luis Pérez Villanueva, conocido en los círculos criminales como ‘Cholo’ o ‘Comando 25’, falleció durante un operativo de la Policía Nacional contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). De acuerdo con la información oficial, Pérez Villanueva era considerado el segundo al mando de esta organización, teniendo bajo su control estructuras en los departamentos de Magdalena, La Guajira y Cesar. El mando principal lo ejercía Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, quien figuraba como líder de este grupo armado ilegal.

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Durante el operativo, siete presuntos miembros de las ACSN perdieron la vida, cifra que incluye también a un hijo del propio ‘Pinocho’. Las autoridades informaron además que se produjeron capturas importantes y se incautó material bélico relevante para la investigación en curso sobre esta agrupación, que ha sido señalada por delitos como homicidio, extorsión, sicariato y concierto para delinquir. Todos estos hechos han sido documentados por las autoridades competentes en la materia.

Pérez Villanueva ya había estado en la mira de las fuerzas de seguridad. En diciembre de 2025, su nombre salió a la luz pública tras ser capturado cuando transitaba por la Troncal del Caribe, en la zona rural de Santa Marta. No obstante, en ese momento, recuperó la libertad debido a que las órdenes de captura contra él estaban suspendidas. Esto tuvo origen en el proceso de acercamiento entre el Gobierno y las ACSN, donde se contemplaba la posibilidad de diálogo y sometimiento a la justicia por parte de los integrantes de estas estructuras armadas.

No obstante, el 1 de septiembre de 2026, la Fiscalía General reactivó la orden de captura en su contra, así como la de otros miembros de la organización, a raíz de la ruptura de estos espacios de diálogo. El cambio en esa dinámica dejó a Pérez Villanueva expuesto nuevamente a la acción de las autoridades.

La muerte de ‘Cholo’ se produce justo después del operativo en el que falleció Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, en Riohacha, lo que llevó a las autoridades a ubicar a ‘Cholo’ y a un hombre conocido como ‘Patilizo’ en posiciones clave del liderazgo dentro de las ACSN. Los recientes operativos desencadenaron además disturbios, incluyendo la quema de vehículos y bloqueos en la conocida Ruta del Sol.

Queda en suspenso quién ocupará el vacío de poder generado tras la desaparición de ‘Cholo’, lo que podría alterar la dinámica criminal en la región y en la jerarquía interna del grupo armado, según lo señalado en los reportes oficiales.

¿Quién era alias ‘Cholo’ en las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada?

Alias ‘Cholo’, cuyo nombre real era José Luis Pérez Villanueva, figuraba como el segundo cabecilla de las ACSN, una organización criminal con presencia en varios departamentos del norte de Colombia. Su papel dentro de la estructura era clave, especialmente tras la muerte reciente de otros mandos importantes.

¿Qué consecuencias tuvo el operativo en el que murió alias ‘Cholo’?

El operativo dejó un saldo de siete presuntos integrantes de las ACSN muertos, incluidas capturas y la incautación de material bélico. Además, se reportaron quemas de vehículos y bloqueos en la Ruta del Sol, lo que muestra el impacto directo en la región y la reorganización forzosa dentro del grupo armado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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