Por: Portal Bogotá

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Un reciente operativo de Inspección, Vigilancia y Control en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá, permitió a las autoridades incautar 885 suplementos dietarios que no tenían registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) ni autorización para su comercialización en Colombia. De acuerdo con la información difundida sobre el caso, esta intervención fue posible gracias a denuncias ciudadanas, lo que confirma la importancia de la vigilancia comunitaria para resguardar la salud pública de quienes viven y visitan la capital.

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Durante el procedimiento, las autoridades identificaron que algunos de los productos incautados aparentaban cumplir con el requisito de registro sanitario, pero al consultar la plataforma oficial del INVIMA, comprobaron que dicha información no era verídica. Asimismo, al revisar el lugar donde se almacenaban estos suplementos, se encontraron importantes falencias: los productos estaban puestos directamente sobre el suelo, carecían de controles ambientales como temperatura y humedad, y no existían registros de limpieza que garantizaran condiciones adecuadas de almacenamiento. También se evidenció que el establecimiento no presentó la documentación necesaria para distribuir suplementos dietarios al por mayor, lo que representa una infracción adicional a la normativa vigente.

Tras comprobar estas irregularidades, la Policía Nacional incautó los suplementos para iniciar los peritajes correspondientes y, además, impuso un comparendo. Como medida inmediata, se ordenó suspender la actividad económica del lugar. El operativo, articulado entre la Policía Nacional, las Secretarías Distritales de Salud, Gobierno y Seguridad, así como la Alcaldía Local de Puente Aranda, también resultó en la captura de dos personas, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que se adelante el proceso judicial pertinente.

Según la información declarada por las autoridades, vender suplementos dietarios que no cuentan con un registro sanitario constituye un riesgo para la salud de los consumidores, porque no hay ninguna garantía de que estos productos hayan pasado los controles y requisitos exigidos para su circulación legal en el país. Por ello, recomiendan que, antes de comprar cualquier suplemento, en especial si se adquiere por internet, los ciudadanos revisen que cuenten con el respectivo registro del INVIMA y realicen sus compras en canales o establecimientos confiables.

¿Por qué es importante el registro sanitario del INVIMA en los suplementos dietarios?

El registro sanitario del INVIMA garantiza que los suplementos dietarios hayan cumplido con los controles y procedimientos exigidos por la autoridad sanitaria en Colombia. Esto asegura que los productos sean aptos para el consumo y no representen riesgos para la salud de los ciudadanos.

¿Qué riesgos existen al consumir productos sin registro sanitario?

Consumir suplementos dietarios sin registro sanitario puede poner en peligro la salud, ya que estos productos podrían contener ingredientes no autorizados, estar mal almacenados o adulterados, y no haber sido sometidos a los controles necesarios que aseguren su seguridad y eficacia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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