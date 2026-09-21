Por: Portal Bogotá

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En el marco del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la ciudad evidencia una transformación significativa en sus barrios a partir de las iniciativas surgidas de sus propias comunidades. Un ejemplo reciente de este proceso es la intervención de la calle 6C Bis, ubicada entre las carreras 6 y 7, en el barrio Santa Bárbara. De acuerdo con la información divulgada por la Alcaldía Local de La Candelaria, esta obra responde a uno de los pedidos más reiterados por los habitantes del sector y contempla la rehabilitación de 361 metros cuadrados de vía con una inversión que supera los 300 millones de pesos.

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El propósito principal de esta intervención es mejorar la movilidad y condiciones de transitabilidad en Santa Bárbara, permitiendo que tanto peatones como conductores encuentren una vía más segura y adecuada a sus necesidades diarias. La rehabilitación de la vía forma parte de una estrategia más amplia, liderada por la Administración Local, que busca dar respuesta concreta a las solicitudes ciudadanas y fortalecer la infraestructura vial en diferentes puntos de la localidad.

Angélica María Angarita Serrano, alcaldesa local de La Candelaria, expresó que este tipo de iniciativas demuestran el compromiso institucional con las comunidades: “Cuando la comunidad lo pide, nosotros escuchamos y cumplimos. Esta obra es una muestra de que estamos trabajando para atender las necesidades de nuestros barrios y transformar los espacios que hacen parte de la vida cotidiana de nuestra comunidad”.

La mandataria enfatizó que estas obras son reflejo de una política que prioriza la accesibilidad, la seguridad y la organización de la localidad, y que solo es posible avanzar de manera sostenible a partir del trabajo conjunto con la ciudadanía. Gracias a la participación de los habitantes, se identifican las prioridades más apremiantes, lo que permite que las inversiones públicas tengan un impacto directo en la calidad de vida de quienes viven, trabajan y transitan por los sectores beneficiados.

Así, la intervención de la calle 6C Bis no solo representa una mejora puntual en la infraestructura vial, sino que también simboliza la eficacia de la gestión local basada en la escucha activa y la respuesta a las necesidades ciudadanas, consolidando a La Candelaria como una localidad en constante progreso y transformación.

¿Cuál es la importancia de la rehabilitación de la calle 6C Bis en el barrio Santa Bárbara?

La rehabilitación de la calle 6C Bis tiene gran relevancia para los habitantes de Santa Bárbara, pues atiende una de las necesidades más sentidas de la comunidad en cuanto a movilidad y seguridad. De acuerdo con la Alcaldía Local de La Candelaria, la obra no solo mejora el estado físico de la vía, sino que también impulsa la organización y el acceso seguro para peatones y vehículos, contribuyendo al bienestar en la vida cotidiana del sector.

¿Cómo se priorizan las obras públicas en la localidad de La Candelaria según la Alcaldía Local?

Según declaraciones de Angélica María Angarita Serrano, alcaldesa local, el proceso para priorizar obras públicas se fundamenta en la identificación de necesidades expresadas directamente por la ciudadanía. La Administración escucha las solicitudes y, en consecuencia, define proyectos y recursos que se traducen en intervenciones como la de la calle 6C Bis, manteniendo un diálogo constante con la población para asegurar que las inversiones respondan a sus expectativas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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