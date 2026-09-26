Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Defensa Civil Colombiana realizó este sábado 26 de septiembre una jornada de capacitación virtual dirigida a las familias y comunidades de Chaparral, con el fin de fortalecer sus capacidades ante posibles emergencias. Esta iniciativa surge en un contexto de alta sensibilidad, ya que en los últimos días Chaparral ha experimentado actividad sísmica, lo que subraya la importancia de estar preparados y saber cómo responder de manera adecuada en caso de que se presente una situación de peligro.

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La capacitación se dividió en dos momentos clave. Durante la mañana, los asistentes recibieron información esencial acerca de cómo desarrollar planes familiares de emergencia, aplicando conceptos básicos de primeros auxilios, medidas de prevención de incendios, ejecución de rutas de evacuación y la correcta preparación de una mochila de emergencia para las primeras 72 horas posteriores a un evento. Según la Defensa Civil Colombiana, estos conocimientos son fundamentales para que las familias puedan actuar rápidamente, minimizando riesgos y evitando improvisaciones en medio del caos.

En la segunda parte, que se lleva a cabo en la tarde entre las 2:00 y las 4:00 p.m., el enfoque se traslada a la construcción de planes comunitarios y la comprensión de los Sistemas de Alerta Temprana (SAT). En esta etapa, los participantes colaboran en la identificación de riesgos asociados a sus barrios y veredas, elaborando mapas sociales que ayudan a reconocer las zonas vulnerables, los recursos disponibles, las rutas de evacuación y los puntos de encuentro seguros para la comunidad. Esta metodología, según la entidad organizadora, permite una visión integral del entorno y facilita la toma de decisiones informadas durante emergencias.

Uno de los aspectos destacados de la jornada es la promoción de la organización comunitaria. Se incentiva la formación de brigadas y la articulación con las Juntas de Acción Comunal, lo que refuerza la capacidad de respuesta colectiva ante eventualidades. La Defensa Civil Colombiana subraya que la preparación no solo debe darse en el núcleo familiar, sino también a nivel colectivo, y recomienda acudir siempre a fuentes oficiales de información ante cualquier situación de riesgo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las recomendaciones de la Defensa Civil para preparar a las familias y comunidades ante emergencias sísmicas en Chaparral?

De acuerdo con la Defensa Civil Colombiana, es clave que tanto familias como comunidades desarrollen y practiquen planes claros de emergencia, incluyan la preparación de una mochila para las primeras 72 horas tras un sismo, identifiquen rutas de evacuación, establezcan puntos de encuentro y promuevan la organización de brigadas comunitarias en conjunto con las Juntas de Acción Comunal. Todo esto permite reducir la improvisación y actuar con mayor seguridad durante situaciones imprevistas.

¿Qué son los Sistemas de Alerta Temprana (SAT) y cómo ayudan en la gestión del riesgo en Chaparral?

Los Sistemas de Alerta Temprana, conocidos por sus siglas SAT, son mecanismos que buscan advertir con antelación a una comunidad sobre la inminencia de un peligro, como sismos u otros eventos naturales, permitiendo así tomar decisiones rápidas para salvaguardar la vida y los bienes de las personas. En Chaparral, la capacitación enfatizó el uso y comprensión de estos sistemas para mejorar la respuesta y reducir los impactos de las emergencias.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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