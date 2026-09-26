Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Melkin Bautista, un hombre de 43 años, falleció este viernes en la ciudad de Ibagué, producto de las severas quemaduras que sufrió mientras colaboraba con su comunidad en el control de un incendio forestal en la vereda Palo Alto, ubicada en la zona rural de Rovira, Tolima. Según información brindada en el reporte, Bautista fue trasladado de inmediato al Hospital Federico Lleras Acosta por la gravedad de sus lesiones, donde permaneció varios días bajo atención especializada antes de confirmarse su deceso.

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La emergencia se originó en la vereda Palo Alto, donde varios habitantes, incluido Melkin Bautista, intentaron controlar el avance de las llamas que amenazaban con extenderse por la zona. De acuerdo con los testimonios transmitidos por su familia, Bautista resultó gravemente herido en medio de estas labores. Durante el tiempo que estuvo internado en Ibagué, su estado de salud fue considerado delicado, situación que mantuvo en vilo a sus allegados y al resto de la comunidad, quienes aguardaban constantemente noticias sobre su evolución.

La hermana de la víctima, Rocío Bautista, manifestó públicamente la preocupación de su familia frente a las complicaciones que Melkin presentó durante la hospitalización. Según narró, en el proceso de recuperación habrían surgido dificultades que agravaron el pronóstico, entre ellas una posible infección; sin embargo, esta información corresponde a los comentarios de los allegados y no representa la confirmación médica oficial de la causa del fallecimiento.

Por su parte, las directivas del Hospital Federico Lleras Acosta estuvieron en contacto constante con la familia, entregando datos sobre el diagnóstico, el alcance de las quemaduras y los tratamientos aplicados. Este acompañamiento buscó mantener informados a los familiares y brindar la mejor atención posible al paciente, dadas las complicaciones propias de quemaduras extensas en contextos de emergencia por incendios forestales.

El fallecimiento de Melkin Bautista se suma a las consecuencias que ha dejado la actual temporada de incendios forestales en diferentes regiones del Tolima, profundizando la preocupación en la comunidad de Rovira y en todo el departamento, que enfrenta no solo la amenaza ambiental sino también el impacto humano.

¿Cómo ocurrió el incendio forestal en Rovira, Tolima, en el que falleció Melkin Bautista?

La emergencia se presentó en la vereda Palo Alto, en el área rural de Rovira, Tolima, cuando habitantes de la zona, incluido Melkin Bautista, participaron activamente en el control de las llamas que se habían desatado, con la intención de proteger sus entornos y contener el avance del fuego.

¿Cuál fue el tratamiento médico que recibió Melkin Bautista en el Hospital Federico Lleras Acosta?

De acuerdo con la información citada en el texto, Melkin Bautista estuvo bajo atención especializada en el Hospital Federico Lleras Acosta, donde el equipo médico entregó reportes regulares a la familia y trató las graves quemaduras. Aunque sus allegados mencionaron complicaciones durante la hospitalización, la causa exacta de su fallecimiento no fue confirmada oficialmente por parte del centro médico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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