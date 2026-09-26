Por: El Espectador

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Con apenas 50 días de gobierno, la administración encabezada por Abelardo de la Espriella enfrenta sus primeros problemas internos tras varios cambios en entidades consideradas estratégicas. Seis altos funcionarios que superaron las etapas iniciales de selección ya han salido de sus cargos, lo que encendió las alertas en el Palacio de Nariño sobre el proceso de elección y designación dentro del Ejecutivo. Fuentes citadas por la Casa de Nariño revelaron que el presidente ordenó una revisión exhaustiva del mecanismo mediante el cual se eligen los perfiles que llegarán a posiciones de liderazgo, buscando mayor rigurosidad y claridad en los procedimientos de selección.

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El caso más emblemático hasta ahora corresponde a Carlos René Montoya, quien fue designado presidente de Colpensiones, la entidad que administra las mesadas de alrededor de siete millones de personas en Colombia. Dicha cifra podría incluso triplicarse cuando entre en vigor totalmente la reforma pensional, recientemente avalada por la Corte Constitucional, y promovida en su momento por el expresidente Gustavo Petro. Montoya, sin embargo, permaneció en el cargo menos de una semana y su función se limitó a solo tres días hábiles, debido a cuestionamientos sobre su falta de conocimiento específico sobre Colpensiones y sobre el sistema general de pensiones.

Durante una comparecencia ante la Comisión Séptima del Senado, Montoya reconoció: “Administrativamente a Colpensiones la estoy entendiendo, porque sería irresponsable decir que la conozco profundamente”. También admitió no comprender completamente las implicaciones de la reforma pensional que impulsó Petro y que ahora está en curso. Ante la exposición pública de estas debilidades, desde la Casa de Nariño se tomó la decisión de removerlo del cargo, en un proceso que, según Palacio, se efectuó tan solo 24 horas después del incidente.

Esta serie de movimientos acelerados en cargos estratégicos pone de manifiesto la presión que enfrenta el gobierno de la Espriella para garantizar perfiles adecuados en entidades clave y asegura, por mandato presidencial, una revisión profunda de los métodos de selección, buscando evitar episodios similares y dar estabilidad institucional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue removido Carlos René Montoya de la presidencia de Colpensiones?

Montoya salió del cargo tras evidenciar ante la Comisión Séptima del Senado su falta de conocimiento sobre Colpensiones y el funcionamiento del sistema de pensiones. Sus declaraciones, donde reconoció estar apenas entendiendo la entidad y no entender del todo la reforma pensional, llevaron al gobierno a separarlo del puesto solo tres días después de asumirlo, de acuerdo con fuentes de la Casa de Nariño.

¿Qué riesgos implica la rotación frecuente de funcionarios en entidades clave del gobierno?

Cambios constantes en altos cargos pueden afectar la estabilidad institucional y la continuidad de políticas públicas, especialmente en entidades como Colpensiones, que administran recursos y prestaciones para millones de ciudadanos. Según las fuentes citadas, la administración de Abelardo de la Espriella inició una revisión de fondo del proceso de selección para evitar que perfiles inadecuados lleguen a puestos estratégicos.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.