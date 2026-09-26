Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Fiscalía General de la Nación avanzó en la judicialización de cinco personas señaladas de pertenecer al grupo delincuencial ‘Scorpion’, al que las autoridades acusan de estar involucrado en el tráfico local de estupefacientes en distintos sectores de Ibagué, Tolima. El proceso investigativo de las autoridades permitió identificar los lugares específicos donde, de acuerdo con los hallazgos, los integrantes de esta estructura criminal presuntamente ejecutaban sus actividades ilegales, concentrándose especialmente en puntos estratégicos de la ciudad.

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Según lo informado por la Fiscalía, entre enero y julio de 2026, el grupo ‘Scorpion’ habría realizado actividades relacionadas con el tráfico de drogas en la avenida Ambalá y en una zona boscosa cercana al río Alvarado, específicamente en inmediaciones del barrio El Limón. Posteriormente, los presuntos miembros de la organización se habrían desplazado hasta El Hueco, sector ubicado en el asentamiento Villa Resistencia y cerca del parque Las Jirafas, en la comuna 8 de Ibagué. Los investigadores sostienen que fue en este nuevo punto donde el grupo intensificó sus operaciones.

Las pesquisas determinaron que en El Hueco los acusados almacenaban, dosificaban, distribuían y comercializaban sustancias como marihuana, bazuco y clorhidrato de cocaína, este último término se refiere a una forma purificada y cristalizada de cocaína. Según las autoridades, estas actividades se desarrollaron al menos hasta el 9 de septiembre del presente año.

El operativo de captura fue llevado a cabo por miembros de la Policía Nacional, quienes durante diligencias de allanamiento y registro lograron identificar y detener a Jefferson Andrey López Lozano, señalado como coordinador de la estructura, junto a Maicol Andrés Totena Calderón, Giovanny Andrés Villegas Céspedes, Luis Felipe Perdomo Ospina y Duván Esteban Marroquín Bohórquez.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los cinco procesados enfrentan cargos por concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Es importante resaltar que ninguno de los detenidos admitió responsabilidad sobre los cargos imputados. Como resultado de las audiencias, un juez de control de garantías determinó que cuatro de los acusados deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que a Duván Esteban Marroquín Bohórquez se le concedió detención domiciliaria.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los delitos que se les imputaron a los presuntos miembros de ‘Scorpion’?

La Fiscalía General de la Nación imputó a los cinco capturados los delitos de concierto para delinquir agravado, que implica la asociación para cometer múltiples delitos, y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, relacionados con la manipulación y distribución de sustancias ilícitas.

¿Qué significa clorhidrato de cocaína en el contexto del caso de ‘Scorpion’ en Ibagué?

En el contexto de esta investigación, el clorhidrato de cocaína hace referencia a la forma purificada y cristalizada de la cocaína, reconocida por su alto valor en el mercado y su uso prevalente en la venta al menudeo, tal como lo señaló la Fiscalía en relación con las actividades del grupo ‘Scorpion’.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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