Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una persecución policial en el barrio Interlaken de Ibagué terminó con la captura de un hombre de 34 años, señalado de falsedad marcaria tras ser sorprendido a bordo de una camioneta con placas alteradas. El operativo se desplegó cuando uniformados del CAI Centenario, específicamente de la Zona de Atención Policial 10, patrullaban la carrera 6 con calle 15 y detectaron una camioneta estacionada frente a una vivienda. La camioneta estaba siendo utilizada para sostener una escalera metálica, una escena que llamó la atención de los agentes. Al advertir la presencia policial, tres hombres abordaron el vehículo y huyeron del lugar.

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La rápida reacción de los uniformados permitió activar lo que las autoridades denominan “plan candado”, una estrategia utilizada para coordinar el cierre de rutas y agilizar la localización de vehículos en fuga. Gracias a este procedimiento, la camioneta fue interceptada en la calle 35 con carrera 2, en el barrio Primero de Mayo. En el lugar se logró la captura del conductor, mientras los otros dos ocupantes fueron plenamente identificados, aunque no detenidos en ese momento.

Durante la inspección efectuada por especialistas del área de automotores de la Seccional de Investigación Criminal, se evidenció que la placa visible del automóvil no coincidía con las características legales y técnicas del vehículo. Además, dentro de la camioneta se halló la placa original, la cual presentaba alteraciones hechas con cinta negra, procedimiento que constituye un delito según tipificación legal vigente.

Tras la captura, tanto el hombre como el vehículo quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, por medio de la Unidad de Reacción Inmediata. “Seguimos desarrollando operativos permanentes que nos permiten identificar conductas que atentan contra la legalidad y la seguridad ciudadana”, aseguró el mayor Luis Carlos Flórez Quintero, jefe del Centro de Información Estratégico Policial de la Policía Metropolitana de Ibagué. Las autoridades continuarán con las actuaciones judiciales correspondientes para esclarecer el caso y determinar posibles vínculos criminales asociados al vehículo y sus ocupantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el delito de falsedad marcaria en Colombia y cuáles son sus consecuencias?

El delito de falsedad marcaria en Colombia se refiere a la manipulación, alteración o adulteración de las señales de identificación de un vehículo, como las placas o los números de chasis. Según la información proporcionada por las autoridades en este caso, este acto es considerado un delito y puede acarrear la captura y judicialización de las personas involucradas, así como la incautación del automotor.

¿Cómo actúa la Policía durante un plan candado en situaciones de persecución vehicular?

En este caso, el plan candado consistió en una coordinación entre las distintas patrullas policiales para cerrar rutas y evitar la huida de los sospechosos. Esta estrategia permitió interceptar el vehículo en un sector diferente al de la huida inicial, lo que facilitó la captura del conductor y la identificación de los demás ocupantes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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