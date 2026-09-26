Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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David Murcia Guzmán, conocido por su vinculación con el grupo DMG, presentó el 23 de septiembre de 2026 una retractación ante la Fiscalía en relación con las acusaciones que había realizado meses antes contra el actual presidente Abelardo de la Espriella. Este documento fue radicado desde la cárcel de Palogordo, ubicada en Girón, Santander, donde Murcia permanece privado de la libertad. La retractación modifica sustancialmente la versión que Murcia había difundido en febrero, cuando dialogó con el periodista Daniel Coronell y afirmó que De la Espriella se habría apropiado indebidamente de dinero y que supuestamente había recibido 760 millones de pesos para influir sobre congresistas con el objetivo de frenar un proyecto de ley perjudicial para las operaciones de DMG.

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En su nuevo testimonio, Murcia sostiene que los honorarios recibidos por el abogado Abelardo de la Espriella correspondieron a servicios jurídicos efectivamente prestados, y niega haberlo visto involucrado en conductas irregulares. Esta rectificación fue acompañada de una explicación personal: Murcia afirmó que, antes de emitir sus anteriores declaraciones, habría recibido expectativas de sectores allegados al anterior gobierno, los cuales, según su relato, le insinuaron la posibilidad de ser nombrado gestor de paz—figura con la que un privado de libertad puede aspirar a obtener beneficios jurídicos a cambio de contribuir en procesos de reconciliación. Sin embargo, conforme a la información entregada por el propio Murcia, no existe evidencia directa de que el gobierno de Gustavo Petro haya realizado dicho ofrecimiento.

La historia también involucra a Sondra Macollins, abogada y ex candidata presidencial. El 25 de septiembre, Macollins confirmó que había dejado de representar a Murcia, a petición del empresario, quien prefirió evitar posibles vínculos entre sus procesos judiciales y la actividad política de su defensora. Macollins indicó que no intervino en el contenido de la carta de retractación y que desconocía las motivaciones exactas de Murcia, alegando que no ha tenido comunicación con él desde su traslado de la cárcel La Picota a Palogordo.

La retractación generó reacción inmediata del periodista Daniel Coronell. En su espacio en Caracol Radio, Coronell sostuvo que la nueva versión debe ser examinada considerando elementos previos: interceptaciones de 2008 sobre los 760 millones de pesos y antecedentes documentales de solicitudes de Murcia para ser gestor de paz en el año 2023, durante el gobierno de Petro. Así, el proceso queda abierto a la valoración de la Fiscalía, que deberá dirimir el peso y alcance de las diversas versiones en el expediente, en el marco de la querella presentada por De la Espriella.

¿Por qué David Murcia Guzmán se retractó de sus acusaciones contra Abelardo de la Espriella?

David Murcia Guzmán expresó que se retractó de sus anteriores acusaciones porque, según su nueva versión, los pagos recibidos por Abelardo de la Espriella correspondieron a servicios jurídicos, no a actos ilícitos. Además, Murcia explicó que previamente había recibido, por su versión, expectativas por parte de sectores cercanos al gobierno anterior sobre la posibilidad de obtener libertad como gestor de paz, lo cual podría haber influido en su declaración inicial.

¿Qué significa ser gestor de paz y cómo se relaciona este caso con esa figura?

Un gestor de paz es una figura contemplada en Colombia que permite a personas privadas de la libertad colaborar con el Estado en procesos de reconciliación, lo que podría derivar en beneficios jurídicos. En este caso, Murcia mencionó que algunos sectores le sugirieron esa posibilidad antes de sus declaraciones, pero no hay evidencia de que el gobierno de Gustavo Petro le hubiera hecho ese ofrecimiento formalmente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.