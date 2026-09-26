El presidente Abelardo De La Espriella inició megaoperativos en Santa Marta y Cali y salen a flote los secretos detrás de la histórica persecución que comenzó en diferentes puntos de Colombia con apoyo internacional.

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Revista Semana reveló que las agencias de seguridad de Estados Unidos, Francia, España y Reino Unido respaldaron militar y técnicamente los despliegues de la fuerza pública.

El jefe de Estado reaccionó durante el fallido paro armado de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada en la región Caribe.

Ese grupo criminal extorsiona, asesina y dicta reglas a la población civil en cuatro departamentos de la zona norte del país.

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El mandatario también actuó con firmeza en Cali, donde patrulló sectores peligrosos portando arma al cinto durante un despliegue nocturno.

Dicha operación urbana lideró 83 capturas y más de un centenar de allanamientos ejecutados por las autoridades en la capital vallecaucana.

Adicionalmente, este viernes extraditó a alias Araña, uno de los narcotraficantes protegidos durante la previa administración gubernamental de Gustavo Petro.

El primer golpe, el más fuerte propinado a la delincuencia desde la toma de posesión, ocurrió en zona rural de Santa Marta.

Semana indicó que 32 comandos jungla se enfrentaron a 160 hombres armados para neutralizar al segundo cabecilla de la estructura.

Las autoridades dieron de baja a alias ‘Cholo’, segundo al mando de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra en el departamento de Magdalena.

Ese grupo armado ilegal creció 70 % durante el Gobierno Petro, según las estadísticas oficiales presentadas por la institución policial.

En respuesta al operativo, los subalternos del criminal fallecido intentaron paralizar la costa Caribe quemando vehículos y atacando a los pobladores.

Asimismo, los delincuentes dispararon contra la población civil y lanzaron amenazas directas al comercio local para obligar al cierre de locales.

Las autoridades impusieron el orden en las vías principales y frustraron por completo el plan de paralización diseñado por los ilegales.

Los líderes de esa organización criminal sabían perfectamente que el presidente De La Espriella iba tras su captura en Santa Marta.

Pinocho, Cholo, Patiliso y Comando 77 incrementaron su número de escoltas ante la constante persecución ejecutada por las fuerzas del Estado.

El grupo armado compuesto por 600 hombres se rodeó de comunidades indígenas, a las que intimidan constantemente para evadir los controles militares.

Además, se armaron con equipos pesados capaces de derribar helicópteros e instalaron escondites estratégicos en Magdalena, Cesar, La Guajira y Norte de Santander.

Un oficial de la Policía reveló a Semana que un informante recibirá 2.000 millones de pesos por reportar una cumbre de capos.

La reunión criminal se materializó el lunes 21 de septiembre en la Sierra Nevada con la presencia de los principales cabecillas buscados.

El sitio fue escogido estratégicamente por los delincuentes debido a su geografía de difícil acceso y las condiciones de alta nubosidad.

Drones suministrados por Estados Unidos siguieron las coordenadas exactas aportadas por la fuente humana y captaron a los jefes de la banda.

Los delincuentes estaban custodiados por un ejército de sicarios fuertemente armados con pistolas tácticas y fusiles de largo alcance en la zona.

En tiempo récord, los uniformados lograron infiltrar de manera efectiva el primer círculo de protección de los altos mandos de la organización.

“Pinocho tiene un esquema de seguridad, más o menos, de 40 hombres y se mueve en nueve camionetas blindadas. Eso nos permitió insertar equipos de ubicación satelital en tiempo real y sabíamos por dónde se movilizaba. Teníamos el control de él. Pinocho, para esos días, estaba vestido de indígena, el traje blanco que ellos se ponen, porque ellos estaban muy alertas frente a las operaciones”, describió el oficial.

La hipótesis policial señala que los criminales pagan a resguardos indígenas para ocultarse y frenar las operaciones tácticas desplegadas en el terreno.

“Cada vez que les llega una información de que se va a hacer una operación militar o policial, corren de manera inmediata al resguardo indígena. Ellos le pagan al resguardo indígena para que los cuiden”, denunció la misma fuente.

Frente a las imágenes captadas por la tecnología estadounidense y los datos del informante, las autoridades decidieron ingresar inmediatamente a la montaña.

Para ello, reclutaron a los mejores comandos jungla desplegados en Putumayo, Nariño, Cauca y Valle del Cauca, concentrándolos en Bogotá.

“Sabíamos el riesgo que se iba a correr frente a las imágenes y videos que teníamos de la organización. Sabíamos que esta organización iba a responder de una manera muy fuerte. En ese momento, había más de 160 hombres en armas y, solamente, eran 32 comandos y tres aeronaves peleando contra más de 160 hombres”, comentó el oficial que comandó la operación.

La inserción fue quirúrgica y desempolvó las altas capacidades de investigación e inteligencia archivadas durante la administración del anterior Gobierno nacional.

Los uniformados disponían de solo 120 minutos para alcanzar el objetivo fijado debido a las complejas y variables condiciones meteorológicas del sector.

“Hacemos la inserción de los comandos a las 14:45 horas del lunes desde Santa Marta, llegando, más o menos, al punto objetivo sobre las 15:05 horas. Desde el momento en que las aeronaves llegan, las empiezan a impactar y los comandos entran en una confrontación directa. Ubican la casa de Cholo y, a pesar de que estaba rodeado de personas civiles y menores, ahí es donde se evidencia y se demuestran las capacidades de nuestros comandos jungla, porque ellos tenían claro quién era el objetivo, y no se genera un daño colateral”, detalló el oficial.

Alias ‘Cholo’ murió junto a seis integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada durante el intenso enfrentamiento con la fuerza pública.

Las autoridades no descartan que alias Pinocho resultara herido antes de escapar con su esquema de protección personal hacia otras zonas rurales.

En la huida, sus hombres encendieron vehículos sobre la troncal del Caribe para bloquear las vías y obstaculizar el avance de los militares.

El presunto fugitivo habría tomado rumbo hacia el departamento de La Guajira, evaluando un eventual cruce fronterizo hacia el territorio venezolano.

Posteriormente, una denuncia ciudadana alertó sobre la muerte de un joven de 18 años identificado formalmente como Ricardo Andrés Martínez.

Semana conoció mediante registros fotográficos que el fallecido vestía prendas alusivas al grupo armado e incautó armamento de uso exclusivo militar.

Como retaliación, el grupo ilegal promovió un paro armado en Santa Marta para extorsionar comerciantes y asustar a los pobladores de la región.

En la capital del Magdalena, los sicarios cobran desde 1.000 hasta 30 millones de pesos para financiar la nómina de sus integrantes.

A esa zona golpeada por el crimen llegó el presidente Abelardo De La Espriella portando chaleco antibalas, radio y armamento en su cinto.

El ciudadano José Martín Rada relató que los ilegales atravesaron llantas en la vía para volcar su motocarro e impedirle laborar en la jornada.

“Yo salí con mi motocarro y me colocaron una llanta en la mitad e hizo que me volteara en la carretera. Gracias a Dios no me pasó nada, pero sí me dijeron que no podía salir a trabajar porque estaban dando una orden”, relató.

Añadió: “Uno queda como sorprendido porque eso no se veía, pero mire que da una orden el presidente. Ojalá esto siga así porque tenemos años de vivir rodeados de la violencia, y lo que se ha hecho es normalizar la violencia”.

Por su parte, el residente Óscar Sosa resaltó la presencia de la fuerza pública al salir a buscar repuestos para su vehículo en el mercado.

“Esto no se veía; yo en los días que estaban las amenazas no salí por seguridad, pero apenas me di cuenta de que teníamos el respaldo de las autoridades, entonces salí a buscar unos repuestos para un carro que estoy arreglando. Uno camina y se siente seguro, ve el movimiento de toda la fuerza pública; así debe ser”, afirmó

Semana señaló que el miedo mantenía cerrados los negocios locales, pero la intervención masiva devolvió progresivamente el control institucional a los barrios.

Un comerciante anónimo relató que los delincuentes quemaron un bus cerca de su droguería, patrullaban en motos de alto cilindraje y vendían drogas.

“A unos metros quemaron un bus y eso fue terrible porque ellos delinquen desde acá, alquilan viviendas, se reúnen, venden drogas, patrullan en motos de alto cilindraje. Es como si fueran amos y señores de la zona”, contó.

Un informe antinarcóticos reveló que la organización criminal aumentó un 70 por ciento sus integrantes y dominó las rutas hacia Centroamérica recientemente.

“Esta organización, en los últimos cuatro años, creció casi en un 70 por ciento en integrantes, en modalidades delictivas. El tema de la extorsión aumentó, el tema del envío de cocaína a Centroamérica aumentó casi en un 60 por ciento, donde ellos se apoderaron del 100 por ciento de las rutas del narcotráfico de esos departamentos”, comentó un investigador de la Dirección de Antinarcóticos.

Las autoridades investigan a empresarios sospechosos que prestan sus nombres e identidades corporativas para lavar activos mediante proyectos hoteleros e inmobiliarios.

“Son comerciantes de alto nivel que toda su vida han vivido del comercio, que al momento de hacerles un estudio patrimonial contable, estas personas van a tener todos los sustentos necesarios para demostrar que su capital es legal. Es allí donde nosotros, a través de diferentes actividades investigativas, logramos establecer que son testaferros. Si nosotros únicamente nos basamos en la información bancaria, nunca vamos a llegar a determinar que, efectivamente, esas personas son testaferros de esta organización”.

Las autoridades confirmaron la detención de la esposa de alias Pinocho y la captura de cuatro personas solicitadas en extradición por Estados Unidos.

“La red tenía capacidad para enviar más de dos toneladas de cocaína al mes hacia Estados Unidos y lo hacían con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra”, afirmó el primer mandatario.

El general Jesús Alejandro Barrera enfatizó que la Policía enfrentará decididamente a las organizaciones criminales que amenacen la tranquilidad de los colombianos.

“Cada operación demuestra que donde exista una amenaza contra los colombianos, allí estará la Policía Nacional de Colombia para enfrentarla”.

La Cámara de Comercio calculó pérdidas superiores a los 39.590 millones de pesos diarios en Santa Marta por cuenta del paro armado.

Paralelamente, las Fuerzas Especiales desplegadas en la playa del Rodadero recibieron aplausos por parte de los turistas que visitaban el concurrido balneario.

El contingente militar desplegado en la ciudad pasó de 500 a 2.000 efectivos pertenecientes a las distintas ramas de la fuerza pública.

En Cali, el presidente encabezó la operación Iron con 1.200 uniformados que intervinieron seis comunas y realizaron 83 capturas de delincuentes.

Durante los registros nocturnos en el centro de Cali, el jefe de Estado encaró personalmente a un detenido con un contundente mensaje directo.

“Creía que podría desafiar al Estado, bienvenido a la patria milagro”, le dijo De La Espriella.

“Vamos a liberar a la ciudadanía de las ollas de drogas que afectan a los niños. Empieza la liberación total de Cali, del Valle del Cauca y del país. Vamos a recuperar esta ciudad”, les comentó a los uniformados antes de comenzar el despliegue.

En una de las zonas intervenidas, el alcalde Alejandro Eder resaltó la importancia de erradicar los focos delictivos en el centro urbano.

“Ya se acabó esa olla”, respondió De La Espriella. “Estamos recuperando el centro cuadra por cuadra”, afirmó durante la jornada.

“Esta es la primera de varias operaciones”, afirmó el alcalde Eder.

“Para mí hay una conquista todavía más importante: devolverles a los caleños el centro de su ciudad”, señaló De La Espriella.

En el Cauca, las operaciones militares acorralaron a las disidencias de las Farc dirigidas por la estructura sanguinaria de alias Iván Mordisco.

La cabecilla Karen Yiceth Chocué Velasco, alias Tatiana, se entregó recientemente junto a decenas de combatientes para salvar su vida ante el cerco. “No quiero terminar en una bolsa”, dijo de manera directa.

“La estructura Carlos Patiño, uno de los principales componentes armados de la facción de alias Iván Mordisco en el Cauca, atraviesa un proceso de degradación progresiva de sus capacidades de mando, componente humano y sostenimiento logístico, producto de la presión operacional”, aseveró un oficial que lleva más de seis años combatiendo a grupos armados ilegales en Colombia.

“Se ha ejercido presión sobre su liderazgo, depósitos logísticos, capacidad explosiva y permanencia de sus miembros”.

El Gobierno ordenó trasladar a los presos VIP en las cárceles del Inpec para evitar que manejen negocios ilícitos desde los penales.

El exgobernador Juan Carlos Abadía intentó esquivar el traslado carcelario alegando quebrantos de salud, pero el presidente exigió remitirlo de inmediato al penal.

Finalmente, la extradición de alias Araña a Estados Unidos consolidó la ofensiva estatal contra los capos del narcotráfico internacional en el país.

De La Espriella reafirmó su compromiso institucional declarando que Colombia no servirá de refugio para criminales buscados por la justicia global.

“Colombia no volverá a ser refugio de narcotraficantes requeridos por la justicia internacional”.

“El Estado los va a perseguir, los va a capturar y, cuando corresponda conforme a la ley, los va a extraditar. A los criminales les digo que es una cárcel en Estados Unidos o una bolsa aquí en Colombia; no hay más caminos”.

“La paz no se construye protegiendo a narcoterroristas como este bandido”.

“Araña, bienvenido a la patria milagro”.

Un alto oficial confirmó a Semana que la cooperación internacional con países aliados se reactivó plenamente para combatir el crimen organizado.

“que estuvo muerta durante la administración de Petro”, dijo un alto oficial a Semana.

El fortalecimiento continuo de las instituciones de seguridad garantiza la tranquilidad social y la protección permanente del territorio nacional colombiano.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.