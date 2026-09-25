Por: El Espectador

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A tan solo 49 días de la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia, comienza a visualizarse el rumbo diplomático del país con la presentación oficial de los nuevos embajadores ante organismos internacionales y gobiernos extranjeros. Uno de los nombramientos más notables es el de Alejandro Ordóñez, quien repite el cargo de embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). Ordóñez, que ya ocupó ese mismo puesto durante la administración de Iván Duque, presentó sus cartas credenciales el pasado 25 de septiembre ante Albert Ramdin, secretario general de la OEA.

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Durante la reunión protocolaria, Ramdin expresó que "desde la OEA reafirmamos nuestro compromiso de acompañar estos esfuerzos y fortalecer la cooperación hemisférica en torno a los valores democráticos". De acuerdo con la información de El Espectador, en el encuentro se abordaron temas centrales para la nueva administración, como la seguridad, el fortalecimiento de la democracia y el respeto a los derechos humanos, políticas que son bandera del presidente De la Espriella.

La designación de Ordóñez fue celebrada en redes sociales por quien en su momento fue su estratega de campaña y ahora es miembro de la junta de Ecopetrol. Allí, resaltó su perfil como “valiente, transparente, dogmático” y “un verdadero defensor de la patria”, afirmando que Ordóñez es una figura que “nunca claudicó”.

El recorrido político de Alejandro Ordóñez inicia como concejal de Bucaramanga, con posterior ascenso en la rama judicial, llegando a ser magistrado y presidente del Consejo de Estado. Sin embargo, su mayor visibilidad llegó como procurador general de la Nación entre 2009 y 2016, periodo en el que impulsó decisiones disciplinarias muy controversiales, incluido el caso de destitución de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá. Su reelección como procurador fue anulada por el Consejo de Estado debido a irregularidades en el proceso. Después de dejar la Procuraduría, intentó sin éxito alcanzar la presidencia en 2018 y fue embajador ante la OEA durante el mandato de Duque.

Por otra parte, María Consuelo Araújo también presentó credenciales como embajadora ante Washington, oficializando su cargo el 16 de septiembre en la Casa Blanca y marcando así el inicio de una nueva etapa en la diplomacia bilateral bajo la orientación del presidente De la Espriella. Toda esta información procede de reportes publicados por El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Alejandro Ordóñez y cuál ha sido su carrera política?

Alejandro Ordóñez es un político y jurista colombiano que ha atravesado diversos escenarios del servicio público. Según El Espectador, inició como concejal en Bucaramanga, fue magistrado y presidente del Consejo de Estado, y alcanzó notoriedad como procurador general de la Nación entre 2009 y 2016. Durante ese periodo, lideró decisiones controversiales y posteriormente se postuló sin éxito a la presidencia en 2018. También representó a Colombia ante la OEA en el gobierno de Iván Duque y ahora regresa a ese cargo bajo la presidencia de Abelardo de la Espriella.

¿Qué funciones cumple el embajador de Colombia ante la OEA?

El embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) representa los intereses del país ante este organismo internacional. Según lo informado, participa en la formulación y defensa de políticas sobre temas como seguridad, democracia y derechos humanos, actuando como canal diplomático entre Colombia y los demás países miembros del continente.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.