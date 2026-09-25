Por: EL PILON SA

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Los habitantes del barrio Pescaíto, en Valledupar, decidieron manifestarse en la carrera Cuarta debido a las persistentes fallas de energía que, según sus denuncias, han soportado durante unos tres meses sin respuesta efectiva. La situación ha llevado a la comunidad a organizarse y buscar soluciones por cuenta propia. Óscar Suárez, identificado como líder del sector, señaló que la protesta comenzó alrededor de las 3 de la tarde. La emergencia eléctrica obligó a muchos residentes a reunir fondos, algunos incluso recurriendo a deudas o empeñando pertenencias, para adquirir un transformador. No obstante, este equipo sufrió una avería poco después y tuvo que ser enviado para su revisión bajo garantía, según afirmó Suárez. De acuerdo con su relato, la demanda energética del barrio supera la capacidad actual, por lo que se pidió a la Alcaldía el suministro de un segundo transformador, gestión que aún no ha tenido resultados claros.

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El problema energético no es el único que aqueja a Pescaíto. El miedo y la inseguridad también marcan la vida cotidiana de los vecinos. Según Óscar Suárez, hombres encapuchados en motocicletas ordenaron el cierre de tiendas por dos días consecutivos, una instrucción que la mayoría acató por motivos de seguridad. Desde entonces, el ambiente en el barrio cambió: "Aquí a las cinco, cinco y media de la tarde, ya todo el mundo tiene que estar encerrado. Todo es miedo aquí en el barrio", relató Suárez, poniendo de manifiesto una sensación de temor colectivo que se extiende a partir de este suceso.

La comunidad se ha dirigido en tres ocasiones a la Secretaría General de la Alcaldía Municipal mediante derechos de petición, una herramienta legal para solicitar información o intervenciones a entidades públicas en Colombia. Sin embargo, hasta ahora, Suárez sostiene que no han recibido soluciones de fondo para su problema; esto fue uno de los argumentos principales para justificar la protesta que anunciaron. El reclamo no solo es por la falta de servicio eléctrico, sino por la necesidad de respuestas claras frente a la inseguridad y una asistencia estatal más activa. Por ahora, la comunidad espera obtener información sobre el paradero del transformador, el estado del servicio de energía y las acciones tomadas en relación con las amenazas, a la espera de respuestas formales por parte de la Alcaldía y la empresa prestadora.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué los habitantes de Pescaíto protestan por cortes de energía en Valledupar?

Los habitantes de Pescaíto protestan porque llevan cerca de tres meses enfrentando fallas de energía sin recibir una solución definitiva. A pesar de que la comunidad compró un transformador con recursos propios, este falló y la demanda energética requiere de un segundo equipo, el cual han solicitado a la Alcaldía. Hasta el momento, no han recibido respuesta satisfactoria y la situación ha impactado considerablemente su vida cotidiana.

¿Qué acciones ha tomado la comunidad de Pescaíto ante la inseguridad y la falta de energía?

La comunidad ha presentado derechos de petición a la Secretaría General de la Alcaldía Municipal y se organizó para recaudar fondos y comprar un transformador. Además, ante amenazas de hombres encapuchados en motocicletas, muchos vecinos han optado por encerrarse temprano, lo que refleja el temor generalizado debido a los problemas de seguridad que se suman a la crisis energética.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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