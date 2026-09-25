Santa Marta tendrá un refuerzo de la presencia de la Fuerza Pública. El presidente Abelardo de la Espriella anunció este viernes 25 de septiembre que la capital del Magdalena será incorporada a los Bloques de Seguridad Urbana y Defensa de su Gobierno.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Tensión en Santa Marta: gobierno ordena traslado de presos de las ACSN tras paro armado y crisis de seguridad)

La decisión fue comunicada durante un consejo de seguridad que el mandatario encabezó en la ciudad, con participación de autoridades locales, departamentales y representantes de la Fuerza Pública.

De acuerdo con De la Espriella, Santa Marta no estaba contemplada inicialmente entre las ciudades que harían parte de esta estrategia, pero decidió modificar esa lista para incluir a la capital del Magdalena como una zona prioritaria.

Lee También

El objetivo, según explicó, será concentrar capacidades de seguridad para enfrentar delitos como la extorsión, el homicidio, el narcotráfico y otras conductas que afectan a la población.

¿Qué tendrá Santa Marta con el nuevo bloque de seguridad?

El Gobierno anunció que la intervención en Santa Marta estará acompañada de mayor patrullaje, puestos de control, vigilancia aérea y presencia permanente de la Fuerza Pública.

También se contemplan controles en corredores considerados estratégicos y acciones dirigidas contra las estructuras criminales que operan en la ciudad.

De la Espriella explicó que la estrategia tendrá tres componentes: proteger a la población, contener las acciones de los grupos criminales y atacar directamente sus estructuras.

Esto último incluye operaciones contra sus cabecillas, finanzas y redes logísticas, utilizando las herramientas que permiten la Constitución y la ley.

El mandatario señaló que la intención es proteger especialmente a ciudadanos, comerciantes, transportadores y familias frente a las acciones de las organizaciones delincuenciales.

Santa Marta será priorizada en la estrategia nacional

Durante su intervención, De la Espriella confirmó que la ciudad será considerada un área prioritaria de recuperación urbana dentro de la estrategia nacional de seguridad.

El presidente recordó que los Bloques de Seguridad Urbana habían sido planteados inicialmente para nueve ciudades, pero Santa Marta no aparecía dentro de esa selección.

“Hoy he tomado la decisión de que Santa Marta haga parte de esa lista”, aseguró el jefe de Estado durante el consejo de seguridad.

La determinación busca concentrar en la ciudad capacidades operativas para responder a los delitos de mayor impacto y recuperar zonas donde las autoridades consideren necesario reforzar su presencia.

Gobierno promete presencia permanente en Santa Marta

De la Espriella insistió en que el refuerzo de seguridad no estará limitado a operativos puntuales.

El presidente aseguró que la intención es mantener la presencia institucional en el territorio y evitar que las estructuras criminales vuelvan a ocupar espacios recuperados por la fuerza pública.

“El objetivo no es hacer operativos durante una semana y marcharnos”, afirmó el mandatario, quien planteó como meta consolidar de manera permanente la presencia del Estado en Santa Marta.

La nueva inclusión de la ciudad en los Bloques de Seguridad Urbana hace parte de la estrategia del Gobierno para concentrar capacidades contra las organizaciones criminales y los delitos que considera prioritarios en diferentes zonas del país

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.