Por: El Espectador

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Fredy Castillo Carrillo, conocido como alias “Pinocho” y señalado como el principal líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), interpuso una acción de tutela junto a su hermano, Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias “Muñeca”, ante la justicia. Ambos buscan la protección de derechos fundamentales que, según argumentan, estarían siendo desconocidos por actuaciones del Gobierno Nacional. Entre los derechos señalados en la tutela se cuentan el debido proceso, la defensa, la buena fe, la confianza legítima, la seguridad jurídica, la libertad personal, la igualdad, el acceso efectivo a la administración de justicia y el derecho a la paz, de acuerdo con el documento presentado y la información recopilada por El Espectador.

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La acción judicial está directamente relacionada con las resoluciones 348 y 349 del 28 de agosto de 2026, y las resoluciones ejecutivas 353 y 354 del 2 de septiembre de 2026, expedidas por el Gobierno presidido por Abelardo de la Espriella. Dichas resoluciones corresponden a un paquete de medidas emitidas para desmontar tres mesas de diálogo establecidas dentro de la política de paz total iniciada durante el Gobierno de Gustavo Petro. Estas mesas de diálogo involucraban a distintas estructuras armadas, tales como disidencias de las FARC, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) y las ACSN.

Sin embargo, el Consejo de Estado indicó a través de un auto fechado el 9 de septiembre que no cuenta con la competencia para tramitar la tutela. Según este organismo, corresponde a los jueces del circuito estudiar dichas acciones cuando se interponen contra autoridades públicas nacionales, incluidas las que involucran directamente al presidente de la República. "El Consejo de Estado no tiene la facultad para tramitar la acción de la referencia", declaró el alto tribunal, limitándose únicamente a remitir el expediente al despacho judicial correspondiente.

Este proceso judicial ocurre en simultáneo con las labores de las autoridades para capturar a alias “Pinocho”. Durante las recientes diligencias oficiales, se detuvo a Yolima Johana Murgas Guzmán, señalada como pareja sentimental del líder de las ACSN. En medio de la tensión, las ACSN anunciaron el levantamiento de un paro armado que había afectado a Santa Marta y La Guajira luego de la muerte de José Luis Pérez Villanueva, alias “Cholo”, el segundo al mando de esa organización, durante un operativo de la Policía. Tras la crisis, el presidente De la Espriella fue enfático y desplegó 1.100 uniformados en Santa Marta para garantizar la seguridad. El paro armado, promovido por las ACSN a través de redes sociales, se extendió desde la noche del 21 de septiembre hasta la mañana del 25 de septiembre, culminando tras cuatro días de militarización y tensión en la región.

¿Por qué Fredy Castillo Carrillo, alias “Pinocho”, interpuso una tutela contra el Gobierno Nacional?

Fredy Castillo Carrillo, alias “Pinocho”, junto a su hermano, interpuso una tutela argumentando que el Gobierno Nacional estaría vulnerando derechos fundamentales como el debido proceso, la defensa y la libertad personal, especialmente en relación con decisiones ejecutivas sobre la política de paz total y el desmontaje de mesas de diálogo en las que se encontraba involucrada su organización.

¿Qué son las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y cuál es su papel en la región?

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, o ACSN, son una estructura armada ilegal mencionada en resoluciones del Gobierno como participante de mesas de diálogo dentro de la política de paz total. Esta agrupación es señalada de operar especialmente en la Sierra Nevada y ha sido protagonista de recientes hechos de violencia, incluyendo la promoción de paros armados en Santa Marta y La Guajira.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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