Por: EL PILON SA

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Una demanda de nulidad contra la elección de María Lucía Villalba Gómez como senadora podría modificar el equilibrio de fuerzas en el Congreso. Este escenario abriría la puerta para que Rawdy Reales Rois, médico nacido en Valledupar y candidato de Ahora Colombia, ocupe la curul que hoy ejerce Villalba. De acuerdo con los resultados preliminares de las elecciones del 8 de marzo, divulgados oficialmente, la coalición logró cinco escaños; Villalba reunió 59.067 votos y Reales 55.404, situándose justo detrás de ella en la lista preferente.

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El proceso de elección y la asignación de curules fue formalizado mediante la Resolución E-3328 del 13 de julio de 2026 del Consejo Nacional Electoral, que ubicó a Villalba como senadora para el periodo 2026-2030. En la actualidad, continúa ejerciendo y ostenta el cargo de vicepresidenta de la Comisión Sexta. Sin embargo, todo podría cambiar si prospera la acción legal presentada por el abogado Karol Mauricio Martínez Rodríguez ante el Consejo de Estado, quien solicita que solamente se anule la elección de Villalba y se reasigne la curul bajo el esquema de voto preferente, como establece el reglamento de Ahora Colombia.

Según el escrito, la petición se basa en el numeral 5 del artículo 179 de la Constitución, que establece la inhabilidad para aspirantes al Congreso que sean parientes de funcionarios con autoridad política o civil, siempre que exista una coincidencia de competencias en el territorio. Se indica que Villalba es hija de Rodrigo Villalba Mosquera, gobernador del Huila, quien durante el periodo electoral habría participado en instancias nacionales, como la Junta Directiva de Cormagdalena —corporación de alcance interdepartamental—, el OCAD Regional Centro Sur y el Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana, no limitando así su autoridad al solo departamento del Huila.

La defensa jurídica se centra en la circunscripción nacional por la que se eligen los senadores, mientras que los gobernadores ejercen autoridad departamental. Una sentencia del Consejo de Estado de 2015 ya había señalado que, si el gobernador únicamente tiene funciones dentro de su departamento, no configura inhabilidad para un familiar aspirante a Senado. No obstante, la demanda argumenta que la participación de Rodrigo Villalba en órganos con alcance nacional o regional podría implicar un escenario diferente y merece ser analizado nuevamente por la justicia.

En caso de que la demanda prospere y se anule la elección de Villalba, el Consejo Nacional Electoral deberá reasignar la curul al siguiente candidato más votado de Ahora Colombia, posición que corresponde a Rawdy Reales según los resultados oficiales publicados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el fundamento legal de la demanda contra María Lucía Villalba en el Senado?

La demanda se fundamenta en el numeral 5 del artículo 179 de la Constitución, que establece inhabilidades para quienes aspiran al Congreso y son familiares de funcionarios que ejercen autoridad civil o política en el mismo territorio y durante el mismo periodo. El abogado de la demanda busca demostrar que Rodrigo Villalba, como gobernador del Huila y padre de la senadora, habría ejercido autoridad más allá de su departamento por su participación en organismos regionales y nacionales, lo que, según el demandante, configura una inhabilidad para la elección de María Lucía Villalba.

¿Qué es el voto preferente y cómo influye en la reasignación de curules en Ahora Colombia?

El voto preferente es un sistema electoral que permite a los electores elegir no solo una lista de partido sino un candidato específico dentro de esa lista. Si la demanda prospera y se anula la elección de María Lucía Villalba, la reasignación de la curul se hará en función del número de votos obtenidos, por lo que el siguiente candidato más votado —en este caso Rawdy Reales— tendría derecho a ocupar el escaño conforme a la votación registrada en las elecciones.

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