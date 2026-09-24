Por: Noticiero 90 minutos

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De Borondo Cali Somos Todos sigue consolidándose como una apuesta clave para potenciar la economía y el tejido social en la capital vallecaucana. Esta iniciativa, como lo han reportado medios como Noticiero 90 Minutos, rueda por distintos barrios y sectores de la ciudad, llevando consigo una mezcla de actividades que buscan fortalecer el comercio local y crear espacios colectivos de encuentro tanto para residentes como para visitantes.

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El viernes 25 de septiembre, la estrategia se apropiará del barrio La Flora, ubicado al norte de Cali. De acuerdo con la información pública, la jornada iniciará a las 4:00 p. m. y se extenderá hasta la medianoche, tomando la Calle 44 Norte entre las avenidas 4 Norte y 3E Norte. En este horario y lugar, se ofrecerá una variada programación que incluye una tarima principal donde se presentarán DJs y artistas, además de la participación de más de 20 restaurantes y alrededor de 40 emprendimientos locales con productos y servicios para todos los gustos. Así, el evento se consolida como punto de encuentro para la comunidad, en el que la gastronomía, la cultura y el entretenimiento conviven.

Los resultados de este modelo de intervención urbana ya son notorios. Según datos del Centro de Inteligencia Económica y Competitividad (CIEC), el 77,1 % de los comercios conectados a estas jornadas ha registrado ingresos iguales o superiores a los de un día común; en detalle, el 37,1 % reporta ventas superiores, mientras que el 40 % mantiene niveles similares. Estos indicadores evidencian, según la Secretaría de Desarrollo Económico, el impacto positivo del programa en la economía local.

La invitación de la administración municipal, en palabras de Laura Loreto Arias Medina, es a participar activamente: “Parte de la reactivación económica de la ciudad también está en sus manos. Volviendo a salir, volviendo a vivir nuestro espacio público, volviendo a apoyar a nuestro comercio. Salgamos, compartamos nuevamente en familia, con amigos, con nuestras mascotas, disfrutando de la ciudad y volviéndonos a sentir seguros en este espacio que tenemos que ayudar a reconstruir”.

De Borondo mantendrá la ruta y, tras pasar por Bulevar del Río, visitará otros sectores como Capri, El Refugio, Valle Grande, San Joaquín, Obrero y San Antonio entre octubre y diciembre, expandiendo así una estrategia que busca sostenibilidad en el tiempo y el espacio para las comunidades caleñas.

¿Qué actividades ofrece De Borondo Cali Somos Todos en sus jornadas?

El evento ofrece una agenda que integra gastronomía, música en vivo, presentaciones de DJs y artistas, así como la presencia de múltiples emprendimientos locales y restaurantes, promoviendo el encuentro ciudadano y el respaldo al comercio caleño.

¿Cuáles han sido los resultados económicos de De Borondo en los comercios de Cali?

De acuerdo con cifras del Centro de Inteligencia Económica y Competitividad, el 77,1 % de los establecimientos participantes ha registrado ingresos iguales o superiores a un día habitual, evidenciando un impacto positivo en la reactivación económica de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.