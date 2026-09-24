Por: Noticiero 90 minutos

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El pronóstico del clima es el resultado de un proceso profundamente científico, basado en la observación rigurosa y el uso de la tecnología más avanzada. Contrario a la creencia de que es producto de simples conjeturas, los expertos en meteorología trabajan con información recabada a escala global para comprender y anticipar el comportamiento de la atmósfera terrestre. Según información citada por 90minutos.co, el camino para prever el estado del tiempo inicia con la medición masiva de datos como la temperatura, la presión atmosférica, la humedad y los vientos en diversos puntos del planeta.

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Estos datos provienen de una vasta red de estaciones meteorológicas instaladas en tierra firme, boyas situadas en los océanos, aviones que recogen variables durante sus vuelos, y globos sonda que ascienden hasta la estratosfera aportando información sobre diferentes capas atmosféricas. A esto se suma la labor de los radares terrestres que monitorean la evolución de lluvias con gran precisión. De acuerdo con el reporte, los satélites meteorológicos cumplen una función fundamental: al orbitar la Tierra, proporcionan imágenes en tiempo real que son esenciales para el seguimiento de sistemas nubosos y para comprender la distribución de los fenómenos climáticos.

Toda esta información es procesada en centros internacionales equipados con supercomputadoras especializadas. De acuerdo con la explicación dada en el medio, estas potentes máquinas utilizan modelos numéricos de predicción. Dichos modelos son, básicamente, programas de computadora que simulan e interpretan el comportamiento futuro de la atmósfera, apoyándose en las leyes de la física y la termodinámica. El modelo divide el aire en una especie de rejilla tridimensional, lo que permite calcular y anticipar las variaciones del clima minuto a minuto.

En cuanto a Cali, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) informó el pronóstico para este jueves. Según la entidad, se esperan cielos parcialmente nublados, con lapsos de sol y períodos secos durante el día. Hacia el final de la tarde y en horas nocturnas, la probabilidad de lluvias aumenta, especialmente en las zonas occidentales y de ladera, donde las precipitaciones serán entre ligeras y moderadas. Adicionalmente, la CVC reportó la presencia de un sistema de baja presión sobre el océano Pacífico colombiano y la influencia de la vaguada del Pacífico, fenómenos que sostienen un potencial de precipitaciones de moderado a alto para las próximas 48 horas en la región.

¿Cómo funcionan los modelos numéricos de predicción climática?

Los modelos numéricos de predicción climática son programas informáticos que dividen la atmósfera en una red tridimensional. Utilizan leyes físicas, como la termodinámica, para calcular cómo cambian minuto a minuto variables como temperatura y viento a partir de los datos recolectados. Según explica 90minutos.co, el resultado es una simulación del comportamiento futuro del clima.

¿Qué es una vaguada y cómo impacta el clima en Cali?

Una vaguada es una zona alargada de baja presión atmosférica que propicia la inestabilidad y favorece la formación de lluvias. De acuerdo con la información de la CVC citada por 90minutos.co, la presencia de la vaguada del Pacífico aumenta la probabilidad de precipitaciones en Cali, especialmente sobre el occidente y las laderas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.