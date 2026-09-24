En medio de delicados problemas de orden público en Colombia, un hecho conmocionó uno de los lugares turísticos más reconocidos en el territorio nacional.

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El hallazgo sin vida del colaborador Nicolás Echeverry Fonseca dentro de las instalaciones del parque Panaca, situado en el municipio de Quimbaya, Quindío, provocó enorme consternación regional.

El trabajador perdió la vida bajo circunstancias todavía no aclaradas mientras desarrollaba sus jornadas cotidianas de trabajo en la sede de este importante centro turístico nacional.

La trágica noticia encendió las alertas sobre los protocolos de seguridad industrial vigentes y causó honda inquietud entre la población local por la falta de respuestas claras.

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Hasta la fecha, los organismos de socorro y las autoridades policiales no han determinado las causas exactas ni los detalles específicos del luctuoso acontecimiento.

Frente a la difícil coyuntura, la administración de la compañía emitió un comunicado oficial el pasado miércoles, 23 de septiembre, para fijar su posición institucional sobre lo ocurrido.

A través de la nota corporativa, Panaca indicó que “lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro colaborador, Nicolás Echeverry Fonseca. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos, y nos unimos a su dolor en este momento”.

Igualmente, los representantes del parque temático Panaca enfrentaron las versiones no confirmadas surgidas en plataformas digitales oficiales luego de confirmarse el deceso del operador.

En el comunicado corporativo aclararon que “ante la información que circula en redes sociales sobre las circunstancias de su fallecimiento, Panaca rechaza cualquier tipo de especulación“.

Con este mensaje, la organización busca frenar la divulgación de relatos falsos que entorpezcan el trabajo investigativo desarrollado en el sitio de los hechos por los peritos judiciales.

“Pedimos a la ciudadanía y a los medios de comunicación manejar esta información con responsabilidad y respeto por la memoria de nuestro colaborador y la tranquilidad de su familia”, señalaron.

A la par de la solicitud pública, enfatizaron en que “Panaca acompaña a su familia y está a su disposición en este difícil momento”.

Las entidades forenses todavía no formulan una hipótesis oficial que logre fundamentar los verdaderos motivos que derivaron en la muerte de Echeverry Fonseca.

A raíz de la emergencia, múltiples comentarios infundados cobraron fuerza en canales digitales, por lo cual se reitera no difundir publicaciones carentes de sustento probatorio técnico.

Por ahora, se aguarda el dictamen definitivo que entregará el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para esclarecer el caso registrado en el Quindío.

¿Quién es dueño de Panaca?

El empresario agrónomo colombiano Jorge Ballen Franco figura como el creador, fundador y principal propietario del Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria (Panaca).

Este emblemático centro temático, conocido comúnmente como Panaca, abrió oficialmente sus puertas al público el 7 de diciembre de 1999 en Quimbaya.

Jorge Ballen concibió este innovador proyecto turístico buscando reconectar a la población urbana con el campo y el sector agropecuario del país.

La visión del empresario impulsó la filosofía corporativa centrada en el lema de que sin campo no hay ciudad para los colombianos.

A lo largo de más de dos décadas, Ballen ha liderado la expansión de la marca hacia la educación y el desarrollo rural.

Bajo su liderazgo empresarial, el parque temático consolidó alianzas estratégicas para crear la Fundación Panaca y diversas escuelas formativas agropecuarias regionales.

El parque opera bajo una estructura corporativa privada que integra unidades educativas, hoteleras, gastronómicas y de entretenimiento interactivo con animales domésticos.

El modelo de negocio diseñado por Jorge Ballen trascendió las fronteras nacionales, logrando franquiciar la marca en otros países de Latinoamérica.

El fundador continúa dirigiendo la visión estratégica de la compañía, promoviendo el turismo sostenible y el desarrollo económico en el eje cafetero.

La iniciativa empresarial transformed el paisaje de Quimbaya, posicionando al Quindío como un destino turístico internacional altamente competitivo y concurridos.

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