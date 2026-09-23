Por: Caracol TV

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Un trabajador de 22 años murió durante la noche del martes 22 de septiembre mientras realizaba labores de instalación en el Coliseo de Roma, en Italia. El joven, identificado como Andrea Moretti, se encontraba adelantando trabajos relacionados con un nuevo sistema de iluminación cuando cayó desde una altura superior a los nueve metros.

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El accidente ocurrió dentro del reconocido monumento italiano, que tiene cerca de 2.000 años de historia y recibe diariamente a miles de visitantes. Tras conocerse la muerte del trabajador, las autoridades iniciaron una investigación para establecer qué ocurrió durante las labores y determinar las circunstancias que llevaron a la caída. El hecho también provocó el cierre temporal del Coliseo durante el miércoles 23 de septiembre.

La decisión fue anunciada por el Ministerio de Cultura italiano después de que su titular, Alessandro Giuli, acudiera al lugar y calificara lo sucedido como “un suceso trágico que nos deja conmocionados y atónitos”. “Las pocas palabras que podemos expresar están dedicadas a Andrea, a su familia y a sus seres querido. Extendemos a todos nuestras más sentidas y dolorosas condolencias por la muerte sin sentido de un joven entregado a su trabajo”.

¿Cómo ocurrió el accidente en el Coliseo de Roma?

De acuerdo con información publicada por medios como Reuters, The Independent y la Australian Broadcasting Corporation, Moretti trabajaba como especialista en labores realizadas en altura mediante técnicas de acceso con cuerdas. Durante la noche del martes, el joven participaba en la instalación de un nuevo sistema de iluminación dentro del Coliseo. En medio de estos trabajos se produjo la caída que terminó con su vida.

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Las primeras informaciones señalan que el trabajador cayó desde una altura de más de nueve metros. Sin embargo, las autoridades italianas todavía investigan las condiciones exactas en las que ocurrió el accidente y las medidas de seguridad que se encontraban implementadas en ese momento. El Ministerio de Cultura confirmó que la policía local está a cargo de las diligencias relacionadas con el caso. Por ahora, la investigación busca reconstruir lo sucedido durante las labores que se estaban realizando en el monumento.

La muerte de Moretti ocurrió mientras el Coliseo se encontraba cerrado al público durante la noche, por lo que el accidente no involucró a los turistas que habitualmente recorren el sitio. Luego de conocer el fallecimiento, el Ministerio de Cultura informó que el Coliseo permanecería cerrado durante el miércoles 23 de septiembre como muestra de duelo por la muerte del trabajador.

La decisión tuvo además un antecedente relacionado con la forma en que inicialmente se había planteado el cierre. Según Reuters, la primera medida contemplaba restringir únicamente una zona cercana al sitio donde ocurrió el accidente. Sin embargo, la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), uno de los principales sindicatos del país, reclamó que el cierre debía abarcar todo el monumento. “La humanidad está por encima de los turistas”, indicó Natale di Cola, jefe de la CGIL en Roma.

Miles de turistas llegaron sin conocer lo ocurrido

El cierre del Coliseo tuvo que organizarse de manera gradual debido a la cantidad de personas que ya se encontraban en los alrededores del monumento. Según explicó el Ministerio de Cultura, muchos visitantes que tenían previsto ingresar durante la jornada del miércoles no conocían todavía lo ocurrido la noche anterior. Por esta razón, las autoridades decidieron gestionar el cierre por etapas para evitar que se produjera una concentración de personas en las inmediaciones. “El cierre inmediato de las entradas habría provocado una gran concentración de visitantes fuera del monumento, poniendo en peligro la seguridad y el orden público”.

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