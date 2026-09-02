Por: El Espectador

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Gustavo Vélez, artista colombiano reconocido por su obra escultórica, celebra 30 años de carrera con la exposición “Le dimensioni dell’equilibrio” en Pietrasanta, Italia. Esta muestra, que estará disponible hasta el 20 de septiembre, reúne más de 40 esculturas creadas por Vélez a lo largo de su trayectoria, según detalló el propio escultor. La exhibición, curada por Francesca Sborgi y con la participación de Eike Schmidt, se desplegará en algunos de los puntos más emblemáticos de esta ciudad italiana, evidenciando el estrecho vínculo de Vélez con Pietrasanta, localidad que lo acogió desde 1996 y donde enfocó su trabajo en la tradición de talla de mármol y fundición de bronce.

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De acuerdo con las palabras del artista, presentar esta muestra es una forma de renovar su compromiso con el proceso creativo y manifestar su gratitud hacia Pietrasanta, lugar que describe como “el espacio donde el rigor de la geometría se transforma en una constante búsqueda de libertad y poesía visual”. Esta declaración da cuenta de la relación profunda que Vélez siente con la población italiana, escenario en el que desarrolló parte fundamental de su carrera y encontró inspiración en los oficios locales vinculados a la escultura.

En la muestra, las obras de Vélez se distinguen no solo por su número, sino también por su escala: algunas esculturas alcanzan hasta cuatro metros y superan las seis toneladas. Estas piezas se exhibirán en lugares históricos como el Duomo di San Martino, el Complejo de Sant’Agostino y el Museo del Boceto. En estos espacios, la obra contemporánea del artista—con sus características líneas sinuosas y geometría natural—establece un diálogo visual con edificaciones de gran valor patrimonial, algunas de ellas construidas en los siglos XIII, XIV y XVI. Vélez explicó que “más de 20 esculturas dialogarán con el silencio y la memoria histórica del lugar, sumergiéndose en una dimensión más recogida y contemplativa”.

La exposición enfatiza cómo la escultura contemporánea puede integrarse en sitios donde la historia y el arte confluyen, resaltando, desde la visión de Vélez, la interacción entre sus obras, el paisaje cultural de Pietrasanta y el patrimonio arquitectónico de la región.

¿Dónde se exhiben las esculturas de Gustavo Vélez en Pietrasanta?

Las esculturas se distribuyen en tres puntos emblemáticos de Pietrasanta: el Duomo di San Martino, el Complejo de Sant’Agostino y el Museo del Boceto, permitiendo a los visitantes disfrutar de las obras en entornos históricos de gran valor artístico y arquitectónico.

¿Quién es Gustavo Vélez y cuál es su relación con Pietrasanta?

Gustavo Vélez es un escultor colombiano que celebra 30 años de carrera artística. Desde 1996, ha tenido un estrecho vínculo con Pietrasanta, Italia, donde se dedicó a la talla de mármol y a la fundición de bronce, inspirándose en las tradiciones locales y desarrollando una profunda conexión con la ciudad y su historia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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