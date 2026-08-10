Por: Gol Caracol

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Pep Guardiola, reconocido entrenador de fútbol que ha dirigido equipos de la talla del Barcelona, Bayern de Múnich y Manchester City, estuvo muy cerca de convertirse en el seleccionador nacional de Italia, según reveló Paolo Maldini, exdirector técnico de la 'Azzurra', en una entrevista publicada en el diario 'Corriere della Sera'. Maldini relató que, tras la negativa de Carlo Ancelotti —quien recibió muestras de plena confianza por parte de la selección de Brasil—, el nombre de Guardiola surgió como la opción ideal para liderar el futuro del fútbol italiano, dado que "es el entrenador que mejor representa el juego técnico y ofensivo".

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Maldini, quien había dejado su cargo tras el polémico caso de Andrea Pirlo (rechazado por sus vínculos con una sociedad de apuestas rusa), detalló cómo se acercaron a Guardiola. El acercamiento se dio a través de amigos en común, quienes transmitieron el interés del técnico español por dirigir una selección nacional. El encuentro se realizó en Barcelona, donde compartieron un almuerzo y, según Maldini, hablaron durante todo un día. "Estaba muy tentado. Estuvo a punto de aceptar. Incluso empezó a escribir alineaciones en un papel", recordó Maldini durante la entrevista, según lo relatado por el 'Corriere della Sera'.

En cuanto a las especulaciones respecto a posibles exigencias salariales, Maldini desmintió categóricamente que Guardiola hubiera solicitado una suma elevada por su contratación. "El dinero nunca ha sido un problema. Pep nos lo dijo claramente: dadme un euro menos de lo que ganaba el anterior entrenador y con eso me basta", afirmó Maldini, despejando así cualquier polémica sobre las condiciones económicas de la negociación.

Finalmente, el principal motivo que llevó a Guardiola a rechazar la propuesta fue el cansancio, tras una exigente década en la Premier League. Maldini acotó que, además de la presión deportiva, Guardiola había sido sometido a una operación de espalda y deseaba descansar tras intensas temporadas al mando del Manchester City. La conversación con los representantes italianos fue, según Maldini, "muy seria", e incluyó el análisis de posibles plantillas, incluso desde los equipos sub-17. No obstante, ante la negativa del técnico catalán, Giovanni Malagó, presidente de la Federación de Fútbol Italiana, terminó decidiéndose por Roberto Mancini como nuevo seleccionador.

¿Por qué Pep Guardiola rechazó ser seleccionador de Italia?

Pep Guardiola no aceptó convertirse en seleccionador de Italia debido al agotamiento tras diez años de trabajo en la Premier League y una reciente operación de espalda. Según Paolo Maldini, el entrenador expresó su deseo de descansar, aunque la conversación sobre su posible llegada al equipo italiano fue seria y avanzada.

¿Qué papel tuvo Paolo Maldini en la propuesta a Guardiola para Italia?

Paolo Maldini fue una figura clave en el acercamiento a Pep Guardiola, organizando reuniones y conversaciones en Barcelona para presentarle el proyecto de la selección italiana. Maldini fue quien negoció directamente, desmintiendo rumores sobre exigencias económicas y contextualizando las razones del rechazo de Guardiola, de acuerdo con lo publicado en el 'Corriere della Sera'.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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