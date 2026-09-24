El Gobierno designó al empresario David Vélez, CEO y fundador de Nubank, como asesor principal ad honorem en inteligencia artificial, según explicó el portavoz del Gobierno Nacional, Miller Soto.

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La decisión se conoció luego de una reunión entre Vélez y el presidente Abelardo de la Espriella en Barranquilla.

El nombramiento busca aprovechar la experiencia del empresario en tecnología y servicios financieros para impulsar una estrategia de inteligencia artificial aplicada a la modernización del Estado.

La hoja de ruta contempla varios frentes, entre ellos la reducción de la burocracia y de los costos asociados al funcionamiento del sector público.

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Otro de los objetivos será adaptar el sistema educativo a las nuevas tecnologías, con el propósito de preparar a jóvenes y adultos para los cambios que plantea la inteligencia artificial en el mercado laboral y en la prestación de servicios.

Además, el Gobierno plantea utilizar estas herramientas para mejorar la entrega de recursos directamente a los ciudadanos, buscando procesos más transparentes y eficientes.

La apuesta oficial es que la inteligencia artificial no se limite al sector privado, sino que también se convierta en una herramienta para transformar la administración pública, agilizar trámites y optimizar el uso de los recursos estatales.

Vélez asumirá el rol de manera ad honorem, es decir, sin recibir remuneración económica por su asesoría.

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