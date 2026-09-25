El Consejo de Estado declaró la pérdida de investidura del senador Iván Leonidas Name Vásquez, según una decisión de la Sala Especial de Decisión 24 de lo Contencioso Administrativo fechada este 25 de septiembre de 2026. El proceso estaba relacionado con una solicitud de pérdida de investidura por presunto tráfico de influencias, reveló Caracol Radio.

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La decisión señala que la solicitud fue presentada el 6 de agosto de 2024 por Juan Carlos Calderón España, en representación de la Veeduría Ciudadana Nacional Recursos Sagrados. El proceso fue tramitado ante el Consejo de Estado y corresponde al radicado 11001-03-15-000-2024-04110-00.

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En el documento, la Sala Especial de Decisión 24 señala que, luego de analizar las pruebas incorporadas al proceso, encontró acreditados los elementos objetivos y subjetivos relacionados con el tráfico de influencias debidamente comprobado, conducta mencionada en la providencia al abordar la causal de pérdida de investidura.

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Con esos argumentos, el Consejo de Estado resolvió declarar la pérdida de investidura de Iván Leonidas Name Vásquez por la causal establecida en el numeral 5 del artículo 183 de la Constitución Política, de acuerdo con las razones expuestas en la decisión. El documento corresponde a una sentencia de primera instancia.

La providencia también informa que contra la decisión procede un recurso de apelación ante la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en los términos establecidos por la Ley 1881 de 2018. Además, ordena comunicar la decisión a la Mesa Directiva del Senado, al Consejo Nacional Electoral y al ministro del Interior.

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