Una fuerte discusión se presentó en el Congreso de la República entre los senadores Enrique Gómez y Alejandra Omaña, durante un intercambio en el que la seguridad, el presidente Abelardo De la Espriella y el gobierno de Gustavo Petro terminaron en el centro de la conversación.

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Omaña cuestionó que De la Espriella porte un arma y criticó lo que calificó como una respuesta acelerada frente a la situación de seguridad en Santa Marta.

Gómez respondió defendiendo la presencia del mandatario en zonas afectadas por la violencia.

“Tal vez el presidente Abelardo sí necesita una pistola al cinto porque va a la zona de candela a ver dónde nuestros ciudadanos sufren”, dijo.

Pero inmediatamente después llevó la discusión hacia Gustavo Petro y lanzó una de las frases que más llamó la atención durante el enfrentamiento.

Gómez mencionó las “orgías” de Petro en el Palacio de Nariño

“Tal vez en las orgías del doctor Gustavo Petro en Palacio de Nariño no necesitaba una pistola, sino otro tipo de armamento”, afirmó Gómez durante su intervención.

La referencia fue utilizada por el senador como una respuesta al cuestionamiento que Omaña había hecho sobre el porte de armas del actual presidente. Gómez no presentó durante ese intercambio elementos adicionales para sustentar la afirmación sobre las supuestas orgías.

Después de esa referencia, el congresista volvió a cuestionar la administración de Petro y señaló que, según su posición, el Gobierno anterior permitió el avance de estructuras armadas en diferentes regiones del país.

En particular, mencionó la situación del Catatumbo y responsabilizó políticamente a la administración Petro por el desplazamiento de población registrado en esa región.

Alejandra Omaña también llevó la discusión al terreno personal

El enfrentamiento no terminó con la referencia a Petro. Omaña respondió a Gómez cuestionando su historia familiar. “Que cambie la historia que su abuelo le heredó, que no sea usted también el monstruo de Colombia”, manifestó la senadora.

Gómez rechazó el comentario y afirmó que Omaña estaba recurriendo a ataques contra su familia y su legado: “Veo que ha cogido ya la mala maña de la izquierda de tratar de atacar mi legado y mi familia. No, por ahí no es, senadora”, respondió.

El intercambio terminó convirtiéndose en una discusión que comenzó con la seguridad en Santa Marta y el porte de armas de De la Espriella, pero rápidamente pasó a referencias personales, cuestionamientos al gobierno de Gustavo Petro y señalamientos relacionados con la historia familiar de Gómez.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.